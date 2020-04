Mick Schumacher nasce il 22 marzo 1999 a Vufflens-le-Château, Svizzera.

Figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher, Mick ha iniziato la sua carriera nel mondo dei kart all’età di nove anni. Nel 2011 e 2012 ha gareggiato nella classe KF3 dell’ADAC Kart Masters, classificandosi rispettivamente al nono e settimo posto. Negli stessi anni è stato terzo nell’Euro Wintercup della classe KF3. Nel 2013 è giunto si è piazzato terzo nel campionato tedesco Junior Kart e nella CIK-FIA Super Cup KF junior. L’anno successivo ha gareggiato nei campionati internazionali e nazionali Junior, terminando la stagione in seconda posizione nella serie tedesca Junior Kart e nei campionati europei e mondiali. Nel 2015 Mick ha esordito in monoposto in ADAC F4 con il team Van Amersfoort Racing con il quale ha vinto la sua prima gara ad Oschersleben. L’anno seguente si è legato al Prema Powerteam centrando il secondo posto sia nella serie italiana (con cinque vittorie, due a Misano, a Imola, a Vallelunga e a Monza) che in quella tedesca (con altre cinque affermazioni a Oschersleben, due volte al Lausitzring, al Nürburgring e ad Hockenheim). Nel 2017 ha esordito in Formula 3, divenendo campione europeo FIA l’anno successivo forte di otto vittorie (a Spa-Francorchamps, due volte a Silverstone, tre volte al Nürburgring e due volte a Spielberg). Nel 2019 esordisce in FIA Formula 2 conquistando la vittoria in Gara-2 all’Hungaroring. Per lui anche altri otto piazzamenti in zona punti che gli permettono di piazzarsi al dodicesimo posto nella classifica finale. Per il 2020 è confermato in Prema.