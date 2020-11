Come funziona

Il programma “FIA Girls on Track – Rising Stars” è iniziato nella prima parte dell’anno con il coinvolgimento di 145 federazioni automobilistiche nazionali che hanno indicato le giovani più promettenti in attività nella propria area, sia che avessero esperienza di gare internazionali sia che fossero invece fino a quel punto state coinvolte solo in competizioni nazionali.

Le migliori venti ragazze sono state selezionate e saranno invitate ad ottobre ad un test comparativo che si svolgerà al Circuit Paul Ricard presso la Winfield Racing School, una delle istituzioni più celebri e longeve specializzata nell’allevare talenti del motorsport. Da questa scuola di pilotaggio sono emersi alcuni dei nomi più celebri della Formula 1 degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Per le migliori dodici ragazze il programma proseguirà con un nuovo test comparativo che le vedrà misurarsi sia con i kart che con le monoposto di Formula 4. Le migliori quattro ragazze di questo shoot-out potranno accedere alla fase conclusiva del programma di selezione. Nel mese di novembre le ragazze saranno infatti invitate a Maranello, dove per una settimana sperimenteranno cosa significa essere parte della Ferrari Driver Academy. In quei giorni le giovani frequenteranno i corsi del programma della Casa di Maranello che permetteranno di valutare le doti di guida ma non solo, dal momento che l’Academy ha come obiettivo la formazione del pilota sotto tutti gli aspetti, dalla preparazione fisica a quella tecnico-regolamentare, dalla gestione dei media alla conoscenza delle lingue.