Gianluca Petecof è nato il 14 novembre 2002 a San Paolo, in Brasile.

La sua carriera ha avuto inizio nel 2010 quando ha cominciato a partecipare a diversi campionati in Brasile. Nel corso delle sette stagioni che lo hanno visto impegnato fino al 2016, tra i suoi conseguimenti vanno ricordati i seguenti: Florida Winter Tour, Vortex Rok Cup, il Campionato del Brasile, Super Kart Brazil e i titoli del Campionato Paolista. Dal 2015 è membro della Shell Drivers Academy in Brasile. Nel 2017 ha corso con il team ufficiale Tony Kart e, dopo essere stato valutato durante un Campus FDA a Fiorano, Gianluca è stato selezionato per entrare a fare parte della Ferrari Drivers Academy a Maranello. Nel 2018 si è classificato quarto (con una vittoria al Mugello) e decimo, rispettivamente in Formula 4 italiana e tedesca gareggiando nel team Prema. Nel 2019 gareggia in Formula 4 con il team Prema prendendo parte sia al campionato italiano che a quello tedesco. In Italia vince tre delle prime quattro gare e sale sul gradino più alto del podio anche all’Hungaroring piazzandosi secondo nella classifica finale. In Germania si impone nella prima gara di Oschersleben, in apertura di campionato, e si piazza spesso in zona punti classificandosi quinto assoluto a fine stagione. Nel 2020 gareggia in Formula Regional, sempre con il team Prema.