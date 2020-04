Nato a Miami, in Florida, il 18 luglio 2001, Enzo Fittipaldi ha iniziato a correre all’età di quattro anni.

Negli ultimi anni ha vinto tre campionati, ottenuto 34 vittorie e 21 pole position, compreso quello raggiunto in US Grand National and Rotax Panam. Nel 2015 ha conquistato la terza posizione nel campionato Rokcup USA, mentre nel 2016 ha completato sette giri nel campionato Ginetta G40 Junior. Nell’ottobre del 2016, Enzo è entrato nella Ferrari Driver Academy, dopo aver sostenuto un test di valutazione presso il Circuito di Fiorano. Nel 2017 ha iniziato a gareggiare nel campionato F4 per il team Prema con il quale ha disputato il campionato Italiano e tedesco e si è classificato secondo tra i rookie. Nel 2018 si è laureato campione di Formula 4 italiana con il team Prema con sette vittorie (due ad Adria, Tre a Misano, due al Mugello) e si è classificato 3° nella Formula 4 tedesca con un’affermazione (Spielberg). Nel 2019 gareggia in Formula Regional con il team Prema ottenendo il secondo posto in campionato e due vittorie: Gara-2 al Paul Ricard e Gara-3 a Imola. Nel 2020 sale in FIA Formula 3 con il team HWA Racelab.