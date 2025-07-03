Weug in pista in FRECA a Budapest

Maranello 03 luglio 2025

Maya disputerà il weekend con i colori del team Saintéloc Racing in sostituzione dell’infortunato Tim Gerhards

Il campionato F1 Academy è in vacanza fino a fine agosto, quando tornerà in pista per quinto round della stagione a Zandvoort, in programma a fine agosto. Maya Weug invece ha deciso di mettere il casco in testa questo weekend e farà ritorno nel Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) nelle gare che andranno in scena all’Hungaroring questo weekend.

Ritorno dopo un anno. Maya, che ha debuttato in monoposto nel 2021, in Formula 4, ha esordito in FRECA nel 2023 disputando una stagione caratterizzata da prestazioni costanti e coronata da una vittoria nella classifica rookie a Spa-Francorchamps. Lo scorso anno c’è stata invece una toccata e fuga nella gara di Imola. Questo fine settimana, Maya sarà in pista con il team Saintéloc Racing, prendendo il posto di Tim Gerhards, impossibilitato a gareggiare a causa di un infortunio.

Programma. Domani sono in programma due sessioni di prove libere, mentre sabato le qualifiche inizieranno alle 9, con Gara-1 che andrà in scena alle 13.30. Domenica le qualifiche saranno alle 8.30, mentre Gara-2 prenderà il via alle 15.40.