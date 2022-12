Tuukka Taponen in Formula 4 con Prema nel 2023

Il nuovo entrato nella Ferrari Driver Academy, Tuukka Taponen, finlandese classe 2006, è pronto per il suo debutto agonistico in monoposto. La categoria sarà quella d’esordio per eccellenza, la Formula 4, il campionato quello italiano, il più competitivo, e il team Prema Racing, il più vincente degli ultimi anni, nonché una delle squadre con maggiore tradizione, essendo sulle piste da quasi 40 anni.

Grande carriera in kart. Taponen si è recentemente messo in luce alle Scouting World Finals della Ferrari Driver Academy guadagnandosi il posto in accademia al termine di una carriera di kart decisamente brillante. Nel 2020 ha chiuso terzo nel campionato europeo ed è stato vicecampione del mondo a Portimão, mentre nel 2021 ha vinto il titolo nella classe OK conquistando anche la WSK Open Cup. Taponen ha già provato la monoposto Formula 4 al termine di questa stagione in alcune sessioni di test e si appresta a vivere da protagonista l’impegnativa serie italiana. A questo impegno si aggiungerà la partecipazione ad alcune gare di altre serie ancora in via di definizione.

Già a proprio agio. Taponen non vede l’ora di scendere in pista: “Sono felicissimo di fare il mio debutto con Prema, una squadra il cui palmares parla chiaro, Con loro mi sono sentito a mio agio fin dal primo test, nel quale mi hanno aiutato a fare lo step dal kart alla monoposto di Formula 4. Sono vedo l’ora che sia il 2023”.