Trend positivo in vista del rush finale

I piloti della FDA impegnati nella F.Regional Middle East e nella F.4 UAE tornano in pista a Dubai per il penultimo appuntamento. I risultati ottenuti fanno sperare in un finale da protagonisti.

Dopo una settimana di pausa i campionati Formula 4 UAE e Formula Regional Middle East sono pronti a tornare in pista sul circuito di Dubai per la penultima tappa in calendario. La doppia trasferta in Kuwait ha confermato una crescita importante dei piloti della Ferrari Driver Academy, confermatisi tutti sul podio. Con una vittoria e due secondi posti James Wharton si è rilanciato nella classifica generale di Formula 4, dove occupa la seconda posizione. Nelle posizioni di vertice c’è anche Tuukka Taponen, che in Kuwait ha ottenuto la sua prima vittoria in monoposto imponendosi in Gara-2. Purtroppo, il finlandese ha pagato un incidente che lo ha incolpevolmente costretto al ritiro dalla corsa successiva, perdendo così punti preziosi in una classifica che ora lo vede a 41 punti dalla vetta. Anche Rafael Camara ha confermato un’importante crescita, e al momento occupa la terza posizione nella classifica generale di Formula Regional grazie a due piazze d’onore conquistate in Kuwait.

Crescita progressiva. “L’analisi dei riscontri emersi nei primi tre eventi di Formula Regional e Formula 4 conferma una crescita progressiva – ha commentato il direttore di FDA, Marco Matassa – nell’ultima tappa disputata in Kuwait il bilancio del weekend ha visto Wharton, Taponen e Camara conquistare complessivamente due vittorie, quattro piazze d’onore e un terzo posto. Un bottino migliore del precedente appuntamento, dove in pista c’era anche Beganovic. Siamo contenti di questa progressione, ed ovviamente l’obiettivo è proseguire su questa strada. James si è rilanciato nella corsa al titolo di Formula 4 – ha proseguito Matassa – è a undici punti dal leader Ugochukwu che dovrà scontare tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza nella prima gara di questo fine settimana a causa della penalità rimediata nel contatto con Taponen nel precedente appuntamento. Per Wharton si tratta della prima occasione in cui si trova in lotta per un titolo in monoposto, e sarà sicuramente un’esperienza molto formativa. Tuukka sta sorprendendo positivamente per la progressione confermata dal primo al terzo round della serie. In Kuwait ha ottenuto la sua prima vittoria, ma soprattutto ha completato molti sorpassi, a conferma di una fiducia crescente nella monoposto, un passaggio molto importante nell’ottica della lunga stagione che ci aspetta. Anche Camara chilometro dopo chilometro sta trovando un buon feeling con la monoposto di Formula Regional. In Kuwait il suo passo in gara si è confermato molto competitivo, riuscendo a rimontare in due occasioni fino alla seconda posizione finale. Ora lavoreremo sulla qualifica, un fronte sul quale manca ancora l’ultimo step”.

Programma. La giornata di sabato si aprirà con le qualifiche di Formula 4 a partire dalle 8.30 locali (5.30 CET), seguite dal turno della Formula Regional (7.25 CET). La prima corsa del weekend Gara-1 di Formula 4, che scatterà alle (9.30 CET), mentre Gara-1 della Formula Regional prenderà il via alle (10.45 CET). Come da programma saranno due le corse in programma domenica per ogni categoria. La Formula 4 sarà in pista alle (5.45 CET e 9.30 CET), mentre la Formula Regional andrà in scena alle 7.00 CET e alle 10.45 CET.