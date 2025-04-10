Tre talenti Ferrari in pista a Sakhir fra Formula 2 e Formula 3

Maranello 10 aprile 2025

Si tratta di Dino Beganovic, Rafael Camara e Tuukka Taponen, per i quali è tempo di tornare in macchina per il secondo fine settimana del calendario 2025

I campionati di Formula 2 e Formula 3 riaccendono i motori: dopo la prima tappa stagionale disputata sul circuito australiano di Albert Park, le due categorie propedeutiche per eccellenza sono pronte a scendere in pista in Bahrain. Il circuito di Sakhir ha ospitato squadre e piloti due settimane fa per tre giorni di prove collettive che hanno dato modo di completare un lavoro prezioso in vista dell’entrata nel vivo della stagione 2025, ma anche di preparare al meglio il fine settimana che scatterà venerdì.

Formula 2. La categoria cadetta è uscita dalla tappa di Melbourne senza un reale verdetto. L’annullamento della Feature Race, a causa della forte pioggia che si è abbattuta su Albert Park domenica mattina, ha rimandato tutto al weekend di Sakhir. Dino Beganovic, al via della sua prima stagione completa nella categoria dopo l’assaggio nelle ultime due tappe del 2024, ha lasciato l’Australia con un po' di rammarico, ed è impaziente di tornare in pista in Bahrain. “Dopo il settimo tempo ottenuto in qualifica c’era la possibilità concreta di prendere punti – ha commentato Dino – ma la stagione è lunga. Abbiamo svolto un buon lavoro nei test di due settimane fa, adesso l’obiettivo è confermarci al vertice nel fine settimana di gara”.

Formula 3, Rafa leader. Molto atteso è anche il ritorno in pista del campionato di Formula 3. Nel weekend di Melbourne la categoria è riuscita a completare il programma, con Rafael Camara vincitore autoritario della Feature Race dopo essere scattato dalla pole position. Il buono stato di forma del pilota brasiliano è stato confermato anche nei successi test di Sakhir, ma a Camara preme tenere i piedi ben saldi per terra. “Finora i riscontri sono stati positivi – ha commentato – ma ci attende una stagione molto lunga e dobbiamo lavorare per confermarci competitivi su ogni pista e in tutte le condizioni. Siamo un bel gruppo, credo ci sia tutto il necessario per far bene e questo ovviamente mi rende fiducioso”.

Tuukka per il riscatto. Il fine settimana di Sakhir sarà molto importante per Tuukka Taponen. Dopo il difficile esordio di Melbourne il pilota finlandese ha completato un intenso programma di test mirato a risolvere i problemi evidenziatisi nel weekend di Albert Park. “Avere a disposizione tre giornate di prove è stato molto utile – ha commentato Tuukka –. Il lavoro portato a termine con i miei ingegneri ci ha permesso di capire alcune problematiche e credo che le cose andranno meglio rispetto a Melbourne. Serve però la verifica nel fine settimana di gara, sarà un passaggio importante per la mia stagione”.

Programma. Per i piloti di Formula 2 il fine settimana di Sakhir scatterà venerdì alle 12.05 locali (11.05 CEST) con il turno di prove libere, seguito alle 16.55 (15.55 CEST) dalla sessione di qualifica. Sabato si tornerà in pista per la Sprint Race alle 17.15 (16.15 CEST), mentre domenica la Feature Race scatterà alle 14.25 (13.25 CEST). Programma simile per la Formula 3: venerdì prove libere alle 10.55 (9.55 CEST), seguite dalla sessione di qualifica alle 16 (15 CEST). La Sprint Race scatterà sabato alle 13.15 (12.15 CEST), mentre la Feature Race è in programma domenica alle 12.55 (11.55 CEST).