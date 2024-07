Sfida monegasca per Bearman e Beganovic

A pochi giorni dalla conclusione del weekend di Imola, Formula 2 e Formula 3 sono attese dal fine settimana più glamour. Oliver punta alla rivincita, Dino ritrova le strade amiche del Principato.

Il tempo di riordinare le idee dopo l’intenso weekend di Imola, e per i protagonisti dei campionati di Formula 2 e Formula 3 è già tempo di tornare in pista. Ad attenderli c’è lo scenario del Principato di Monaco e la pista più iconica del calendario, un abbinamento che ha mantenuto intatto il suo fascino nel corso degli anni facendo breccia anche nel cuore dei giovani, come nel caso di Dino Beganovic. Il pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy ha degli ottimi precedenti sul tracciato cittadino per eccellenza, avendoci vinto nel 2022 (in Formula Regional) e conquistato la piazza d’onore lo scorso anno in F.3. “Non vedo l’ora di essere in pista – ha ammesso Beganovic trattenendo a fatica l’entusiasmo –, a Monte Carlo ho indubbiamente degli ottimi ricordi in termini di risultati, ma ad attirarmi è soprattutto il feeling che si prova girando in pista. A Monaco c’è un altro tipo di adrenalina, diversa rispetto agli altri tracciati, è difficile da spiegare ma l’avverto in modo chiarissimo”. Quella di Monte Carlo sarà la quarta tappa stagionale del campionato di Formula 3, serie che non ha ancora definito in modo netto il gruppo di piloti che punterà alla vittoria finale. Dino al momento occupa la terza posizione nella classifica generale (a sette punti dalla vetta) e arriva a Monaco con la concreta speranza di poter fare un passo avanti.

Formula 2. Per Oliver Bearman questo fine settimana sarà la sua seconda esperienza sul tracciato monegasco. L’esordio del 2023 non è stato all’insegna della fortuna, ma c’è tutto per un pronto riscatto. A Imola lo spegnimento del motore al termine del pit-stop delle Feature Race ha vanificato una grande prima parte di gara, nella quale Bearman aveva condotto da leader capitalizzando un’ottima partenza. In vista del weekend sul Principato tutta l’attenzione sarà posta sulle qualifiche, che, come da tradizione, sono un passaggio cruciale nell’economia del fine settimana monegasco. Oliver ha ottenuto la pole position a Jeddah e il secondo tempo ad Imola, confermando un’ottima performance sul giro veloce, e questo fa bene sperare in vista dell’intenso venerdì del Principato, quando di disputerà la sessione di qualifica con la divisione dei ventidue piloti in due gruppi da undici.

Programma. Il weekend monegasco di Formula 2 scatterà giovedì con il turno di prove libere di 45 minuti in programma alle 15. Venerdì sarà il turno delle qualifiche, che a Monaco, come da tradizione, sono divise in due gruppi (A e B) a partire dalle 15.10 CEST. Sabato si tornerà in pista per la sprint race (14.15) mentre domenica la feature race scatterà alle 9.40. Programma simile per la Formula 3: giovedì prove libere alle 13.10, seguite venerdì dalla sessione di qualificazione alle 11.05. La Sprint Race scatterà sabato alle 10.45, mentre la feature race è in programma domenica alle 8.