Semaforo verde ad Albert Park

Maranello 10 marzo 2025

È scattato il conto alla rovescia in vista del weekend di Melbourne. Tutto è pronto per il via della stagione 2025 di Formula 2 e Formula 3. La Scuderia Ferrari Driver Academy sarà in pista con tre piloti

La pausa invernare è terminata. Dino Beganovic, Rafael Camara e Tuukka Taponen hanno affrontato il lungo viaggio in direzione Australia per l’appuntamento che darà il via alla stagione 2025 dei campionati internazionali di Formula 2 e Formula 3. Per il calendario delle due serie FIA il circuito di Albert Park non è una novità assoluta, ma per la prima volta la tappa australiana sarà quella che darà il via a entrambi i campionati nel prestigioso scenario dell’apertura del Mondiale di Formula 1.

Formula 2. Dino Beganovic si avvia a disputare la sua prima stagione completa nel campionato di Formula 2. Il ventunenne pilota svedese ha esordito al volante di una monoposto della categoria cadetta nelle ultime due tappe dello scorso campionato, conquistando subito un piazzamento sul podio e confermandosi stabilmente nella top-10. Passato dal team DAMS ad Hitech Grand Prix, Beganovic ha iniziato la stagione con buone indicazioni arrivate dalla sessione di test collettivi che ha preceduto la partenza per l’Australia. La location di Melbourne per Dino sarà indubbiamente la benvenuta, poiché ritroverà il circuito sul quale lo scorso anno ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 3. “Ho indubbiamente dei bei ricordi legati a Melbourne – ha commentato Beganovic – e non vedo l’ora di scendere in pista e iniziare la stagione. Voglio restare concentrato, penso che ci sia tutto ciò che serve per disputare un bel campionato e punto ad iniziare bene, credo sia sempre importante”.

Formula 3. I 5.278 metri del circuito di Albert Park saranno invece una novità assoluta per Rafael Camara e Tuukka Taponen. Entrambi i piloti della Academy sono pronti a disputare la loro prima stagione completa in Formula 3, categoria assaggiata da Taponen lo scorso anno nella tappa di Spa-Francorchamps. Completata l’esperienza in Formula Regional, sia Rafael che Tuukka sono pronti al salto di categoria. Per gli esordienti una delle sfide sarà quella legata alla conoscenza dei circuiti, poiché il programma di gara del campionato Formula 3 prevede solo una sessione di prove libere (il venerdì) di 45 minuti. “Nel calendario 2025 ci sono quattro piste sulle quali non ho mai corso – ha spiegato Camara – e sono Melbourne, Bahrain, Silverstone e Monaco, ma non credo sarà un grosso problema. Un pilota deve sapersi adattare abbastanza velocemente ed essere in grado di estrarre il meglio dal weekend anche su un circuito mai visto in precedenza. Probabilmente saranno necessari dei giri per adattarsi, ma il lavoro sul simulatore è sempre molto utile; quindi, non lo vedo come un grosso problema”. “Mi aspetto una stagione tutt’altro che semplice – ha concluso Rafa – perché il livello del piloti al via è davvero molto alto. Non basterà essere veloci, sarà cruciale confermarsi costante nell’arco di tutta la stagione”.

Programma. Per i piloti di Formula 2 il fine settimana di Melbourne scatterà venerdì alle 10 locali (0.00 CET) con il turno di prove libere, seguito alle 17.30 (7.30 CET) dalla sessione di qualifica. Sabato si tornerà in pista per la Sprint Race delle 14.15 (4.15 CET), mentre domenica la Feature Race scatterà alle 11.30 (1.30 CET). Programma simile per la Formula 3: venerdì prove libere alle 8.50 (22.50 CET di giovedì), seguite dalla sessione di qualifica alle 14 (4 CET). La Sprint Race scatterà sabato alle 11.15 (1.15 CET), mentre la Feature Race è in programma domenica alle 9.00 (23 CET di sabato).