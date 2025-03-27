Noah Baglin entra nella Scuderia Ferrari Driver Academy

Maranello 27 marzo 2025

Il gruppo di piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy si allarga: ai cinque confermati dalla scorsa stagione si aggiunge infatti il britannico Noah Baglin che diventa il 25° allievo a far parte del programma che fin dal 2009 Maranello ha creato per i giovani talenti più promettenti.

Inizio a 6 anni. Baglin, nato il 21 marzo 2012, ha cominciato a gareggiare in kart all’età di 6 anni. Nel 2019, sua prima stagione agonistica, ha vinto la MSA Le Conti Cup ed è stato vicecampione britannico nella classe Bambino e nella categoria Time Trials. È stato poi vincitore del British Open 'O Plate' nel 2022, anno in cui è anche salito sul podio delle IAME World Finals a Le Mans. Nel 2023 Noah ha iniziato a gareggiare in Italia e ha vinto il campionato ACI & Trofeo Delle Industrie salendo pure sul podio della serie SKUSA Supernats a Las Vegas. Nel 2024 si è unito al team Kart Republic con cui si è aggiudicato la WSK OKJ Final Cup risultando anche il miglior rookie al campionato Europeo OKJ FIA salendo al primo posto nel FIA Karting Ranking. Nel 2025 Baglin continuerà a focalizzarsi sulle competizioni di kart.