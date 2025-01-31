Maranello 31 gennaio 2025

Weug, terza nello scorso campionato, sarà in gara con i colori della Scuderia Ferrari HP su una vettura del team MP Motorsport. Conferma in ART Grand Prix con i colori del Premium partner Puma per Nobels

Maya Weug e Aurelia Nobels, le due ragazze della Scuderia Ferrari Driver Academy, continueranno anche nella stagione 2025 il loro percorso in F1 Academy, il campionato di monoposto tutto al femminile giunto alla terza edizione, che condivide le sue tappe con alcuni weekend del Mondiale di Formula 1. Come lo scorso anno, Maya porterà in pista i colori della Scuderia Ferrari HP nell’ambito dell’intesa che vede ogni team di Formula 1 legarsi a una delle pilote impegnate nella serie, mentre Aurelia continuerà a gareggiare con i colori di Puma, partner tanto della serie quanto di Ferrari.

Maya. Weug lo scorso anno è stata protagonista di un campionato solido, culminato con la vittoria nell’ultima gara a Yas Marina oltre a sei piazzamenti sul podio e terminato al posto nella classifica finale. Come nel 2024, la livrea della sua vettura condividerà i colori delle Ferrari di Formula 1 portate in pista da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre la novità è legata al team che schiererà la sua monoposto sui circuiti: la nuova squadra di Maya è infatti la MP Motorsport, struttura olandese che vanta grande esperienza nelle categorie propedeutiche e costituisce la piattaforma ideale per permettere a Weug di continuare a crescere e puntare a risultati ancora più ambiziosi. “È semplicemente fantastico poter correre per MP Motorsport nella F1 Academy – ha dichiarato Maya, entrata nel programma giovani di Maranello ormai quattro anni fa –. Per la prima volta nella mia carriera gareggerò in un team olandese, e questo rende tutto ancora più speciale. MP Motorsport ha ottenuto ottimi risultati nelle prime due stagioni di questo campionato, risultando sempre in lotta per la vittoria. Il mio obiettivo è quindi quello di continuare a migliorarmi, conquistare altre vittorie ed essere in corsa per il titolo. Non vedo l’ora di affrontare le 14 gare di quest’anno per dimostrare sul grande palcoscenico offerto dal Mondiale di Formula 1, a supporto del quale gareggiamo, il valore mio e della squadra”.

Aurelia. Nobels, entrata a far parte della Scuderia Ferrari Driver Academy nel 2023, per la seconda stagione consecutiva correrà con una vettura del team ART Grand Prix contraddistinta dai colori Puma. La ragazza brasiliana punta a una netta crescita di rendimento e per metterla in atto potrà contare sull’esperienza accumulata nella serie e con il team durante la stagione 2024, un’annata di apprendistato in cui ha indubbiamente mostrato di avere un ottimo potenziale. “Sono entusiasta di continuare a correre con ART Grand Prix in F1 Academy nel 2025,” ha dichiarato la brasiliana classe 2007. “Il team è stato fondamentale per la mia crescita come pilota e sono grata a tutti per l’incrollabile fiducia mostrata nei miei confronti. Collaborare con Puma è un grande onore perché rappresenta un brand che incarna velocità, passione e prestazioni, valori che sento profondamente miei. Punto a migliorarmi molto in questa stagione: voglio che il mio 2025 sia un anno da ricordare”.