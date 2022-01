Leclerc, Beganovic e Bearman in gara nella Formula Regional Asia

Tre allievi della Ferrari Driver Academy – Arthur Leclerc, Dino Beganovic e Oliver Bearman – sono pronti a mettere il casco in testa e a calarsi in abitacolo nel campionato Formula Regional Asia che si svolgerà in due autodromi del Medio Oriente nei mesi di gennaio e febbraio. La squadra con la quale i tre saranno impegnati sarà l’indiana Mumbai Falcons che può però contare sul supporto e l’esperienza del team Prema. Per i tre si tratta di un’ottima occasione per “sgranchirsi” le ossa e tornare ad assaporare la competizione in circuito dopo la sosta invernale.

Il campionato. La serie vivrà di cinque round da tre gare ciascuno che saranno disputate sulle piste di Yas Marina, ad Abu Dhabi – che ospiterà il primo e l’ultimo appuntamento –, e del Dubai Autodrome, teatro dei tre round centrali. Si comincia il weekend del 22-23 gennaio e si va avanti per cinque fine settimana consecutivi.

Full time e part time. Leclerc e Beganovic – entrambi al loro terzo anno nella Ferrari Driver Academy e nel 2021 impegnati rispettivamente in Formula 3 e Formula Regional in Europa – disputeranno l’intero campionato, mentre Oliver Bearman, vincitore del titolo italiano e di quello tedesco di Formula 4, salirà in macchina negli ultimi due appuntamenti della serie. Per lui le gare di Dubai e Abu Dhabi saranno le prime come membro della Ferrari Driver Academy.