La F1 Academy torna in pista

Dopo un lungo stop si riaccendono i motori sul circuito di Barcellona. Maya Weug e Aurelia Nobels sono pronte ad affrontare un fine settimana dal meteo incerto su un circuito tecnico ed impegnativo.

Dopo sei settimane di pausa la F1 Academy arriva sul Circuit de Barcelona-Catalunya in vista del terzo appuntamento della stagione 2024. La pista è tra le più conosciute sia dai piloti che dalle squadre, poiché il tracciato catalano è una delle sedi di test maggiormente frequentate nel panorama europeo. A un tracciato senza incognite vanno però affiancati i punti interrogativi legati al meteo, che al momento ha un tasso di variabilità molto elevato.

La situazione. La Scuderia Ferrari Driver Academy è rappresentata in pista da Maya Weug e Aurelia Nobels, entrambe alla prima stagione nella categoria. Weug, in gara con la vettura con la livrea della Scuderia Ferrari HP, ha iniziato il 2024 con un doppio podio conquistato nella tappa di Jeddah, weekend che l’ha vista terza in Gara-1 e seconda in Gara-2. Nel successivo appuntamento di Miami Maya ha proseguito la sua striscia positiva di risultati con una sesta e una quinta posizione, completando un bottino che le ha consentito di salire al terzo posto nella classifica generale. Nel fine settimana sul circuito di Montmelò troverà per la prima volta una pista conosciuta, opportunità che le consentirà di concentrarsi sulla messa a punto della monoposto sin dai primi giri delle prove libere. Anche per Nobels, in gara con la vettura nei colori Puma, il weekend di Barcellona non prevederà il lavoro di conoscenza del tracciato come nei precedenti due appuntamenti. Aurelia, dodicesima nella classifica generale, punta a proseguire l’apprendistato con la categoria e ad una posizione stabile nella top-10.



Programma. Il fine settimana di Barcellona scatterà giovedì con il turno di prove libere (40 minuti, alle 8.50) per tornare in pista alle 18.30 per la sessione di qualifica. Il format prevede il miglior crono come tempo di qualifica di Gara-1 (in programma sabato alle 18) mentre il secondo miglior tempo determinerà la posizione di partenza di Gara-2 (partenza domenica alle 8.50). Entrambe le corse del weekend, dalla durata di 30 minuti, assegneranno il medesimo punteggio standard, passando dal 25 punti del vincitore al punto della decima posizione. In ogni weekend saranno inoltre assegnati due punti per ognuna delle pole position, e un punto per il girono più veloce.