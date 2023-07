Dopo un mese di pausa Camara e Weug tornano in pista sul circuito dell’Hungaroring per il terzo appuntamento stagionale. Il campionato entra in una fase intensa con quattro tappe in sei settimane.

La pausa seguita al weekend di Barcellona è terminata. Il campionato europeo di Formula Regional riparte dall’Ungheria su uno dei circuiti più tecnici del calendario 2023, dando il via a una fase molto intensa che vedrà squadre e piloti – inclusi i due della Ferrari Driver Academy – impegnati in quattro appuntamenti prima della sosta estiva. Per Rafael Camara sarà un passaggio che darà un’impronta alla stagione, la sua prima nella categoria. Dopo il podio ottenuto nella tappa d’apertura disputata sul circuito di Imola, il diciottenne brasiliano ha sofferto nel successivo appuntamento a Barcellona, weekend nel quale il bottino finale è stato condizionato dallo sfortunato esito delle qualifiche. Al momento Camara è sesto in classifica generale con 23 punti all’attivo. Per Maya Weug i primi due appuntamenti stagionali hanno rappresentato un’importante opportunità di familiarizzare con un contesto a lei nuovo, e anche le sue ambizioni sono in ascesa.

Tracciato tecnico. “Sia per Rafael che per Maya sarà la prima esperienza all’Hungaroring – ha spiegato il direttore della Ferrari Driver Academy, Marco Matassa – per cui le prove libere saranno particolarmente importanti al fine di familiarizzare con un tracciato molto tecnico. Il campionato riparte per una fase molto intensa, e il fine settimana ungherese servirà come verifica per identificare le eventuali aree sulle quali intensificare i nostri sforzi. Nelle settimane seguite alla tappa di Barcellona abbiamo lavorato molto sulla qualifica, un aspetto che ha penalizzato Maya e Rafael a Montmelò impedendo loro di poter capitalizzare quanto gli avrebbe consentito il rispettivo potenziale. La qualifica sarà di cruciale importanza anche in Ungheria, nonché un’opportunità per giudicare sul campo il risultato del lavoro svolto”.

Programma

Sabato

Ore 9 e 9.20 qualifiche

Ore 13.20 Gara-1

Domenica

Ore 16.30 Gara-2