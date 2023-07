F.Regional: Camara e Weug all’università di Spa

Il quarto appuntamento stagionale va in scena sull’iconico tracciato belga nello stesso weekend in cui si disputerà la classica 24 ore. Podio e zona punti gli obiettivi di Rafael e Maya.

I 7.004 metri di Spa-Francorchamps trasudano storia. Nel corso degli anni la pista belga ha tenuto il passo imposto dai nuovi standard di sicurezza, ma non ha mai perso il suo fascino originale, rimanendo uno dei circuiti più completi e impegnativi del panorama internazionale. Per tutti i piloti, e in particolare i più giovani, la sfida delle Ardenne è sempre molto sentita, stimolata anche dal mettersi alla prova su un circuito che contiene tutte le tipologie di curve.

Obiettivo un weekend lineare. Rafael Camara arriva alla tappa belga occupando la nona posizione nella classifica generale. Il diciottenne brasiliano ha terminato in zona punti quattro delle sei gare disputate, conquistando un piazzamento sul podio. In un’occasione è stato costretto al ritiro a causa di un incidente subito senza responsabilità, e in generale ha confermato una buona regolarità. L’aspetto che ha penalizzato maggiormente la classifica di Camara sono i risultati in qualifica, spesso condizionati da circostanze sfortunate. Bandiere gialle o rosse nei momenti cruciali o il molto traffico in pista che ha contribuito a vanificare il plus garantito dalle gomme nuove. L’obiettivo in vista di Spa-Francorchamps è un weekend lineare, senza imprevisti, che possa permettergli di concretizzare il suo potenziale. “Credo che Rafael per tanti e diversi motivi non sia riuscito a convertire il suo potenziale nei risultati che merita – ha ribadito il direttore FDA, Marco Matassa – soprattutto su alcune delle piste in calendario la posizione di partenza è cruciale per puntare al podio, ed è un aspetto che abbiamo visto in diverse gare. In Belgio questa variabile sarà meno impattante, ma una buona qualifica resta comunque importante. Anche nel caso di Maya l’ambizione è poter concludere un fine settimana lineare: la Weug conosce la pista grazie all’esperienza in Formula 4, e questo è un aspetto importante visto che parliamo di Spa-Francorchamps”.

Programma anomalo. Il weekend belga avrà uno svolgimento differente rispetto al format abituale. La Formula Regional è inclusa nel fine settimana della 24 Ore di Spa, e il programma sarà dunque anticipato di un giorno. Le qualifiche di Gara-1 sono in programma giovedì alle 19.20 CET (il gruppo A) e alle 19.40 (il gruppo B), mentre quelle di Gara-2 scatteranno venerdì mattina con i due gruppi rispettivamente alle 9.45 e alle 10.05. Venerdì si disputerà anche la prima corsa del weekend, con partenza alle 14.50. Il fine settimana si concluderà sabato mattina, con Gara-2 in programma alle 9.30.