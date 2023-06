Una qualifica poco fortunata e le difficoltà di sorpasso non hanno aiutato Rafael a concretizzare il suo potenziale. Anche per Maya Weug l’esito delle qualifiche è stato condizionante nel bilancio del weekend spagnolo.

Il secondo appuntamento stagionale del campionato europeo di Formula Regional ha visto i due piloti della Ferrari Driver Academy, Maya Weug e Rafael Camara, raccogliere un bottino inferiore alle aspettative. A pesare sul bilancio della trasferta spagnola è stato l’esito delle qualifiche, confermatasi fase cruciale a causa delle difficoltà di sorpasso che si sono evidenziate nel corso delle due gare disputate. Camara ha sfiorato la zona punti in Gara-1, mente nella seconda corsa del fine settimana ha conquistato la sesta posizione. Un risultato che ha confermato Rafael al sesto posto anche nella classifica generale, dove è salito a quota 23 punti. “Penso che il ritmo che abbiamo avuto nel corso del weekend sia stato buono – ha commentato il brasiliano – sfortunatamente nella seconda sessione di qualifica non siamo riusciti a mettere a punto la macchina come volevamo e sono uscito dalla top-10. In Gara-1 si è visto subito che sorpassare non sarebbe stato semplice, ho perso un po' di tempo a causa di un contatto avvenuto davanti a me nel corso del primo giro, ma quando ho avuto la possibilità di girare a pista libera il ritmo è stato buono. Mi aspettavo qualcosa in più dalla seconda corsa, ma alla fine abbiamo conquistato dei punti importanti per la classifica generale. Da domani l’obiettivo sarà prepararci al meglio in vista della prossima tappa di Budapest”.

Gara-1. Una qualifica in salita, condizionata da una scelta tecnica che non si è confermata ideale, ha costretto Camara a prendere il via dall’undicesima posizione. Al via Rafael è riuscito a scattare molto bene, sfilando ottavo, ma alla frenata della curva 4 un contatto tra Dilano Van't Hoff e Sami Meguetounif (i due piloti che lo precedevano) hanno costretto Camara a una franata anticipata per evitare di essere coinvolto nell’incidente, manovra che gli è costata cinque posizioni. Dopo un’interruzione con bandiera rossa, necessaria per rimuovere le due monoposto bloccate nella via di fuga, la corsa e ripresa con Rafael che ha superato Owen Tangavelou e successivamente Victor Bernier iniziando la caccia alla top-10. In questa fase Camara è stato tra i più veloci in pista, ma a quattro minuti dal termine l’ingresso in pista della Safety Car ha congelato la corsa fino al traguardo. Gara lineare per Weug, ventesima al via così come sotto la bandiera a scacchi.

Gara-2. La seconda corsa del fine settimana di Montmelò ha visto Camara scattare dalla sesta posizione, mentre Weug ha preso il via dalla dodicesima fila. Dopo un primo giro animato, la gara è stata congelata dalla Safety Car per poi riprendere con il gruppo sgranato. Nella top-10 non ci sono stati cambi di posizione, le difficoltà emerse nel seguire un avversario a distanza ravvicinata ha impedito di poter recuperare terreno, e sia per Rafael che Maya il risultato sotto la bandiera a scacchi ha replicato quello emerso al termine delle qualifiche.