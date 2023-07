Formula Regional: Camara vince a Spa-Francorchamps, Weug sorprende

Rafael ha vinto Gara-1 dopo essere partito dalla pole, ottenendo il suo primo successo nella categoria, Maya ha conquistato i suoi primi punti nella categoria. Dopo Gara-2 la tragica notizia di Van’t Hoff.

L’appuntamento con il podio è arrivato, ed è stato con il gradino più alto. Nel quarto appuntamento del campionato europeo di Formula Regional, disputato sul circuito di Spa-Francorchamps, Rafael Camara ha ottenuto prima pole e primo successo nella categoria, dominando Gara-1 dal via alla bandiera a scacchi. Una prova di forza completa, quella del diciottenne brasiliano, che ha concluso la trasferta belga con un quinto posto ottenuto in Gara-2, corsa disputata sotto una fitta pioggia. Il bottino del weekend belga ha consentito a Camara di salire al quinto posto nella classifica generale, con 67 punti. “Sono orgoglioso del risultato ottenuto – ha commentato Rafael – è un passo importante arrivato con il supporto di tutta la Ferrari Driver Academy e del team Prema. Ci siamo goduti il momento, ma ora dobbiamo continuare a lavorare proseguendo su questa strada”.

Grande Maya! Nel weekend di Spa-Francorchamps anche Maya Weug ha pienamente centrato gli obiettivi della vigilia. La diciannovenne olandese aveva confermato nelle precedenti tappe una competitività in ascesa, e nella trasferta belga ha ottenuto un doppio piazzamento in zona punti, i primi della carriera in questa categoria. La settima posizione in Gara-1 e la sesta in Gara-2 sono arrivate dopo due sessioni di qualifica che hanno visto Maya costantemente in top-8, a conferma di un ottimo feeling con la pista. “È una grande soddisfazione aver ottenuto i miei primi punti stagionali in quella che sento la mia gara di casa – ha commentato – è un premio per il duro lavoro portato avanti con la squadra e con la FDA, e non posso che ringraziare tutti per il supporto”.

Due ore dopo la bandiera a scacchi di Gara-2 è arrivata la terribile notizia della scomparsa di Dilano Van't Hoff, coinvolto in un incidente avvenuto nell’ultimo giro di gara. Maya, Rafael, la Scuderia Ferrari e tutta la Ferrari Driver Academy hanno espresso la condoglianze alla famiglia di Dilano.