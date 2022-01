Formula Regional Asia: doppio podio per Leclerc a Yas Marina

Il pilota monegasco ha ottenuto due terzi e un quinto posto nella prima tappa della Formula Regional Asia, salendo in seconda posizione nella classifica generale. Punti anche per Beganovic.

La stagione 2022 di Arthur Leclerc e Dino Beganovic ha ufficialmente preso il via ad Abu Dhabi. Il circuito di Yas Marina ha ospitato la prima tappa del campionato di Formula Regional Asia, serie che ha confermato un parco partenti di alto profilo composto da 26 piloti. Leclerc, tornato per l’occasione al volante di una monoposto della categoria, è stato protagonista di un fine settimana ricco di spunti positivi, come conferma anche la seconda posizione nella classifica generale conquistata al termine delle tre gare del weekend.

Doppio podio. Il ventunenne ha concluso le prime due gare del fine settimana in terza posizione, completando il bottino di tappa con il quinto posto ottenuto in Gara-3. “Il bilancio di due podi e molti punti guadagnati rende questo weekend nel complesso positivo – ha commentato Arthur – anche se in qualifica ci ha condizionato un problema a una sospensione. Il passo gara però ci ha consentito di recuperare terreno in tutte le tre corse disputate. Abbiamo ancora dei miglioramenti da fare in vista dei prossimi impegni, e già nella prossima tappa a Dubai credo che saremo pronti a scendere in pista sia in qualifica che in gara senza precluderci alcun risultato”.

Dino. Anche Dino Beganovic ha iniziato il fine settimana con una positiva Gara-1, corsa che lo ha visto partire in sesta posizione e transitare quinto sotto la bandiera a scacchi. Il pilota svedese ha iniziato con molta determinazione anche Gara-2, ma un contatto con un’altra monoposto mentre era in lotta per le posizioni a ridosso del podio lo ha costretto ad un prematuro ritiro. La manovra ha condizionato anche Gara-3, corsa nella quale Beganovic ha dovuto scontare una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza, retrocedendo in sesta fila. Dino ha provato a più riprese la rimonta, ma nella bagarre di centro classifica non c’è stata una vera opportunità di risalita, e si è così dovuto accontentare di un undicesimo posto. “Non è stato un weekend dei più semplici – ha commentato Beganovic – ho continuato a lottare con una velocità di punta non ottimale, ma complessivamente non sono dispiaciuto dal rendimento che ho avuto nel corso del fine settimana. Credo che meritassimo di più di quanto alla fine siamo riusciti ad ottenere, ma purtroppo ci hanno condizionato delle situazioni poco fortunate. Continueremo a lavorare in vista delle prossime gare, abbiamo appena terminato la prima tappa in calendario e c’è molta strada da fare”.

Prossima gara. Per rivedere le monoposto in pista sarà sufficiente attendere il fine settimana. Dino e Arthur sono attesi dal secondo round del campionato, che andrà in scena sulla pista del Dubai Autodrome.