Formula 4 UAE: Taponen e Wharton a caccia della prima vittoria

Dopo i piazzamenti sul podio conquistati nella prova d’apertura di Dubai, il tandem della Ferrari Driver Academy punta al successo nel secondo appuntamento in calendario sull’inedito circuito del Kuwait.



I quarantatré piloti al via del campionato Formula 4 UAE sono pronti a scendere in pista a Kuwait Motor Town, un circuito che per la prima volta ospita un weekend di gara dedicato alle monoposto. La tappa d’apertura della serie, disputata due settimane fa sul tracciato di Dubai, ha visto Tuukka Taponen e James Wharton confermarsi subito nelle primissime posizioni, conquistando complessivamente tre piazzamenti sul podio.

Buon inizio. Per Taponen quello di Dubai è stato un weekend ricco di spunti positivi. Il sedicenne finlandese ha gestito bene la pressione che ha preceduto il suo esordio in monoposto, e dopo aver concluso in nona posizione la prima gara del fine settimana, ha colto due piazze d’onore che lo hanno subito proposto alla pari di avversari con maggior esperienza. Tuukka ha lasciato Dubai al terzo posto nella classifica generale con 38 punti, undici in più di Wharton, che occupa la quinta posizione. “L’esordio di Taponen è stato indubbiamente molto positivo – ha commentato il direttore di FDA, Marco Matassa – e non solo per i risultati raccolti. Nel corso di un weekend in cui ha dovuto affrontare tante situazioni per lui inedite, ha dimostrato di saper mettere a fuoco ciò che serve per fare dei passi avanti, trovando subito la conferma in pista. Tuukka è ovviamente ai primissimi passi della sua carriera in monoposto, e credo ci siano ottime qualità su cui poter lavorare a cominciare dal fine settimana che lo attende in Kuwait. Dopo la terza posizione conquistata in Gara-1 a Dubai, anche Wharton punta a confermarsi, c’è tutto per farlo e credo che il prossimo fine settimana costituisca una buona opportunità”.

Programma. Il weekend del Kuwait Motor Town scatterà venerdì con le due sessioni di qualifica in programma alle 10.10 e 10.30 locali (8.10 e 8.30 CET) cui farà seguito la prima gara del fine settimana alle 14.30. Si preannuncia molto intensa anche la giornata di sabato, con Gara-2 che scatterà alle 9.40 (7.40 CET), mentre la corsa che concluderà la prima tappa del Kuwait prenderà il via alle 14.25 (12.25 CET).