Formula 4 UAE al via con Wharton e Taponen

Semaforo verde per i due giovani della FDA, attesi sul circuito di Dubai per il primo weekend di gara della stagione 2023. Per Tuukka sarà il fine settimana del debutto in monoposto.

Nei primissimi giorni del 2023 James Wharton e Tuukka Taponen, due piloti della Ferrari Driver Academy, sono scesi in pista sul circuito di Dubai per i test di preparazione al campionato Formula 4 UAE. Il via della serie è in programma il prossimo weekend, e si tratta di un campionato che si preannuncia impegnativo quanto interessante con ben quaranta piloti al via. Per Wharton la partecipazione alla serie degli Emirati è un ritorno a dodici mesi di distanza da brillante esordio del 2022 in cui è riuscito a conquistare quattro successi di tappa.

Ambizioni differenti. A distanza di un anno James può contare su una preziosa stagione d’esperienza, e potrà concretizzare il lavoro svolto nel 2022 per puntare ai massimi obiettivi. Per Taponen la vigilia di Dubai sarà particolarmente emozionante, poiché per il sedicenne finlandese sarà la prima gara in monoposto in una serie titolata, ripercorrendo la strada di Wharton dodici mesi dopo. “Nei test di preparazione Tuukka ha confermato un buon adattamento alla monoposto – ha confermato il direttore FDA, Marco Matassa – ma sarà importante valutare quale sarà il suo approccio ad un vero e proprio weekend di gara. L’obiettivo della sua partecipazione alla F4 UAE è ovviamente quello di rompere il ghiaccio e mettersi a confronto con gli avversari – ha aggiunto Matassa – quindi successivamente sarà valutato il livello di partenza della sua performance. Per James ci sono meno incognite – ha concluso Matassa – perché conosce il contesto della serie e ovviamente anche la monoposto. Le ambizioni sono diverse, e sono fiducioso sulla possibilità di poter raccogliere subito delle buone indicazioni, soprattutto nella prospettiva di una stagione lunga e impegnativa”.

Programma. Il weekend di Dubai, prima delle cinque tappe in calendario, è scattato venerdì con le due sessioni di qualifica, mentre la prima gara è prevista alle 16.25 locali (13.25 CET). Si preannuncia molto intensa anche la giornata di sabato, con Gara-2 che scatterà alle 9.40 (6.40 CET), mentre la corsa che concluderà la tappa di Dubai prenderà il via alle 12.25 (9.25 CET).