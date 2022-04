Formula 4. Camara vince, Wharton sul podio

Ottimo esordio per il pilota brasiliano della FDA, che a Spa-Francorchamps conquista una vittoria in Gara-3 e due secondi posti. Sul podio anche James Wharton, terzo in Gara-2. Fine settimana in salita per Maya Weug.

Si è concluso con un ottimo bottino il primo weekend europeo di Rafael Camara. Dopo aver esordito in Formula 4 nella serie UAE, il sedicenne brasiliano ha disputato questo fine settimana il suo primo weekend in una serie europea, scendendo in pista a Spa-Francorchamps in occasione della tappa d’apertura della serie ADAC di Formula 4. Con due secondi posti e una vittoria, Rafael ha concluso il fine settimana con un bottino di 61 punti, a una sola lunghezza dalla vetta della classifica generale occupata da Andrea Kimi Antonelli, confermandosi leader nella graduatoria riservata agli esordienti.



Brillante. Camara ha iniziato il weekend belga ottenendo un secondo e un quarto posto nelle due sessioni di qualifica, evidenziando un buon adattamento a un circuito impegnativo come quello di Spa-Francorchamps. La conferma è subito arrivata in Gara-1, conclusa in seconda posizione, piazzamento replicato anche nella seconda corsa del weekend. Ma il momento più esaltante è arrivato in Gara-3, corsa che ha visto Camara scattare dalla settima posizione. Al sesto giro Rafael è transitato secondo, e tre tornate dopo ha superato il leader Kacper Sztuka prendendo il comando e mantenendolo fino alla bandiera a scacchi. “Penso che sia stato un bel fine settimana – ha commentato il brasiliano – siamo stati costantemente nelle posizioni di vertice, e credo di aver imparato molto. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, la direzione è quella giusta e lavoreremo per arrivare ancora più forti alla prossima gara”.



Alti e bassi. Buone indicazioni sono arrivate anche da James Wharton. Dopo aver conquistato la quinta e l’ottava posizione nelle due sessioni di qualifica, il quindicenne australiano è stato costretto al ritiro in Gara-1 a causa di un contatto. Il riscatto è arrivato nella seconda corsa, che lo ha visto tra i protagonisti assoluti, nonché terzo sotto la bandiera a scacchi. Wharton ha poi concluso il fine settimana belga con un altro piazzamento nella top-ten in Gara-3, corsa che lo ha visto transitare sotto la bandiera a scacchi in nona posizione. “Il mio primo weekend in Europa è finito – ha commentato James – lascio Spa-Francorchamps con un buon podio ma soprattutto dopo aver familiarizzato con tanti aspetti di un fine settimana di gara. Ho imparato molto, e continuerò a lavorare in vista delle prossime gare”.



In salita. È stato più in salita il weekend di Maya Weug. La prima corsa si è rivelata molto combattuta e ha visto la diciassettenne olandese concludere al 16° posto, mentre nella seconda gara un contatto alla curva 5 l’ha costretta al ritiro. Nell’ultima corsa del weekend Weug ha concluso il weekend con un 18° posto. “Il primo appuntamento della stagione è stato difficile sia per me che per il team – ha commentato Maya – partire dalle retrovie dopo una qualifica difficile complica le cose, e il contatto in Gara-2 non è stato d’aiuto. Ma sia io che la squadra abbiamo continuato a lavorare cercando di migliorare durante tutto il fine settimana. In Gara-3 siamo riusciti a fare dei passi avanti che spero siano di buon auspicio in vista dei prossimi appuntamenti”.