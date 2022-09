Al termine di un fine settimana molto intenso ed articolato, Rafael e James si sono alternati sul podio del Red Bull Ring. Maya Weug si conferma nella top-10.

Il campionato Italiano di Formula 4 è tornato in pista sul circuito di Spielberg dopo la pausa estiva. Il fine settimana che ha visto squadre e piloti riprendere l’attività, ha registrato la presenza di ben quaranta piloti, un numero che ha costretto gli organizzatori a dividere i piloti in tre gruppi al termine delle qualifiche, per poi disputare tre gare con scontri incrociati tra i vari gruppi e una finale che ha visto sulla griglia di partenza trentasei monoposto.

Bottino. Rafael Camara, James Wharton e Maya Weug hanno ottenuto rispettivamente il primo il quarto e il quinto tempo nel secondo turno di qualifica, confermando un buon inizio di weekend. Nella prima gara del fine settimana Camara, partito dalla pole e leader nei primi giri, non ha gestito al meglio la fase di ripartenza dopo un periodo di Safety Car, e nella successiva bagarre ha rotto l’ala anteriore in seguito a un contatto con un avversario, terminando la corsa fuori dalla zona punti. Ottima invece la gara di Wharton, secondo e a lungo in grado di lottare per la vittoria. Per il sedicenne pilota australiano è stata un’importante conferma.

Fino alla finale. La seconda gara del weekend si è disputata con pista bagnata, condizioni in cui Camara si è riscattato conquistando la seconda posizione al termine di una gara lineare. Wharton ha conquistato punti importanti tagliando il traguardo in sesta posizione, davanti a Maya Weug, la quale ha confermato la sua costante crescita concludendo in ottava posizione la terza gara del fine settimana. Il terzetto della Ferrari Driver Academy ha conquistato l’accesso in finale, corsa in cui Wharton è andato a un soffio dal podio, transitando sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione. Fuori dalla top-10, ma per un nulla, Weug, undicesima, mentre Camara ha concluso la trasferta austriaca con una tredicesima posizione.

Analisi. “Nel complesso è stato un buon fine settimana – ha commentato Wharton – sono riuscito a salire sul podio in Gara-1 e a terminare in zona punti le altre due corse del weekend. È incoraggiante in vista del prossimo appuntamento a Monza”. Più sofferta invece la trasferta di Camara: “Il mio è stato un weekend difficile, non tanto sul fronte della performance ma per altri motivi che hanno condizionato il mio bottino di tappa”. Al termine del fine settimana di Spielberg, Camara occupa la seconda posizione nella classifica generale, con 201 punti all’attivo, mentre Wharton ha consolidato il quarto posto salendo a 150 punti. Sale in classifica anche Weug, ora quattordicesima assoluta con 34 lunghezze all’attivo.