I due piloti della Ferrari Driver Academy proseguono a ritmi serrati l’avvio di stagione. Questo fine settimana saranno in pista nella seconda tappa della serie tedesca ADAC.

È un inizio di stagione intenso quello che stanno affrontando Rafael Camara e James Wharton. Il programma dei due piloti della Ferrari Driver Academy prevede infatti la presenza nella seconda tappa della serie ADAC Formula 4, che si svolgerà sul circuito di Hockenheim. Un’occasione per cimentarsi su una pista tecnica e di grande tradizione, che offrirà ai due rookie FDA la possibilità di macinare chilometri preziosi e proseguire il processo di affiatamento con la monoposto.



Col vento in poppa. Camara e Wharton sono reduci dall’appuntamento di Imola, che ha dato il via al campionato Italiano di Formula 4, un fine settimana dal quale sono arrivate indicazioni molto positive. Il diciassettenne brasiliano si è imposto in Gara-1, confermandosi al vertice anche in Gara-3, corsa conclusa in seconda posizione. Anche Wharton è salito sul podio, piazzandosi terzo in Gara-2. Risultati molto incoraggianti, emersi nel confronto con piloti di maggiore esperienza che rappresentano un riferimento importante per Rafael e James. La partecipazione all’appuntamento di Hockenheim segue la presenza nella tappa d’apertura disputata a Spa-Francorchamps. Anche dal weekend belga erano arrivati buoni risultati, con Camara che aveva chiuso il fine settimana con una vittoria e due secondi posti e Wharton che era stato terzo in Gara-2.



Programma. Anche la serie tedesca propone la formula delle tre gare per ogni fine settimana. Il weekend entrerà nel vivo oggi, con Gara-1 in programma alle 11.15, mentre domenica si inizierà alle 9.15 con Gara-2 per terminare con l’ultima corsa che scatterà alle 13.15.