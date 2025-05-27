Formula 3: Taponen sale sul podio di Monaco

Maranello 27 maggio 2025

All’esordio sul circuito di Monte Carlo, Tuukka ha conquistato una brillante piazza d’onore nella Sprint Race. Punti per Camara, sfortunato sia nella sessione di qualifica che nella Feature Race.

Maranello, 27 maggio 2025 – Tuukka Taponen ha concluso la sua prima esperienza sul circuito di Monte Carlo conquistando il secondo posto nella Sprint Race e il settimo nella Feature Race. Un bottino importante per il pilota finlandese della Scuderia Ferrari Driver Academy, che gli ha consentito di salire al quinto posto nella classifica generale a 25 punti dal leader Camara. Anche per Rafael è stata la prima esperienza nel Principato, ma sul suo bilancio di tappa (settimo nella Sprint Race e ritirato nella Feature Race) hanno pesato anche circostanze sfortunate.

Tuukka. “Il bilancio del weekend ha superato le aspettative che avevo dopo le qualifiche – ha commentato Taponen –. Su un circuito come quello di Monaco partire dalla quarta e dall’ottava posizione della griglia di partenza non facilita la strategia, ma nella Sprint Race grazie a una buona partenza sono riuscito a passare secondo alla prima curva, e a quel punto sapevo di avere ottime possibilità di concludere la corsa sul podio, come poi è avvenuto. Anche nella Feature Race ho guadagnato una posizione, e sono particolarmente contento di essere arrivato a sei gare consecutive in zona punti. Ci stiamo confermando nelle parti alte della classifica su diverse tipologie di piste, e questo mi rende fiducioso in vista dei prossimi appuntamenti”.

Rafael. Anche per Camara l’adattamento al circuito di Monte Carlo è stato molto rapido, come confermato dal quarto tempo ottenuto nel turno di prove libere. Il fine settimana di Rafael è però diventato in salita nella sessione di qualifica. “Sono state un disastro – ha spiegato Camara – perché nell’ultimo giro ho trovato traffico nella zona delle piscine e non sono riuscito ad andare oltre il quarto tempo nel mio gruppo. A peggiorare ulteriormente il quadro è arrivata anche la penalità di tre posizioni (a causa di un’infrazione in regime di bandiera rossa) e così sono retrocesso ulteriormente sulla griglia di partenza. Scattare a centro gruppo su un circuito come Monte Carlo non è certo l’ideale ma è stato divertente guidare per la prima volta su un tracciato cittadino. Relativamente alle sensazioni che trasmette Monaco mi è piaciuta molto”.

Situazione. Camara, nonostante i pochi punti raccolti nel weekend è comunque rimasto leader nella classifica generale, con 77 punti – con 13 lunghezze di vantaggio su Tim Tramnitz e 16 su Nikola Tsolov, mentre Taponen è salito in quinta posizione a quota 51, a un punto dal quarto posto di Noam Stromsted.