Formula 3: Spa-Francorchamps amara per Beganovic

Le condizioni meteo hanno giocato un ruolo fondamentale nel fine settimana belga. La trasferta sulle Ardenne non ha portato a Dino i risultati sperati, a causa anche di scelte strategiche sfortunate.

L'ottavo appuntamento stagionale del campionato di Formula 3, disputato sul circuito di Spa-Francorchamps, è risultato più complicato del previsto per Dino Beganovic. Dopo una buona qualifica, che ha visto il pilota svedese della FDA ottenere il settimo tempo, sono arrivate due gare condizionate dalla variabilità del meteo. Un ritmo non velocissimo e scelte strategiche rivelatesi non azzeccate nella scelta della tipologia di pneumatici, non hanno consentito a Beganovic di andare oltre un 22° e un 16° posto. “È stato un weekend molto deludente – ha commentato Dino – concluso con zero punti, e non era certo questo lo scenario in cui speravamo alla vigilia. Abbiamo corso in condizioni non semplici, specie nella Feature Race, e dovremo analizzare bene cosa non ha funzionato perché non sono mai riuscito a lottare davvero per la zona punti. Ora ci aspetta la pausa estiva, ma userò questo tempo anche per preparare al meglio l’ultima tappa, a Monza”.

Sprint Race. Il settimo posto conquistato in qualifica ha garantito a Beganovic la sesta piazza sulla griglia di partenza della Sprint Race. Nel corso del primo giro Dino ha perso tre posizioni sfilando nono, in una gara resa molto insidiosa dalla scelta delle gomme slick montate al via e dalla pioggia che si è intensificata giro dopo giro inducendo molti piloti all’errore, cui conseguentemente faceva seguito l’ingresso in pista della Safety Car. Dopo soli due giri percorsi a pieno ritmo, la corsa si è conclusa con Beganovic nono sotto la bandiera a scacchi. Poi però Dino è stato penalizzato a causa di un contatto con un avversario, e i dieci secondi aggiunti al suo tempo lo hanno fatto scivolato al 22° posto. “È stata una corsa deludente – ha commentato Beganovic –, le condizioni si sono rivelate subito molto impegnative considerando che abbiamo utilizzato gomme slick su una pista che si è presto bagnata. Ho fatto una buona partenza ed ero ancora in lotta con il gruppo di testa, poi mi sono ritrovato in bagarre e ho perso posizioni. La responsabilità è solo mia, perché la monoposto era ben bilanciata, e purtroppo i lunghi periodi di Safety Car non mi hanno permesso di recuperare come avrei potuto”.

Feature Race. Le condizioni della pista, umida per la pioggia caduta nella notte, ha diviso le scelte di piloti e squadre in merito alla tipologia di gomme da montare al via. Beganovic ha puntato sugli pneumatici da asciutto, e dopo un giro percorso dietro la Safety Car la corsa ha preso il via con partenza lanciata. La prima tornata è stata molto difficile per i piloti con le slick, e la mancanza di grip ha costretto Dino a cedere posizioni sfilando 17°. Al termine del secondo giro è entrata in pista la Safety Car a causa di diverse uscite di pista, e la corsa è stata congelata per le successive quattro tornate. La scelta delle gomme di Dino non si è rivelata azzeccata perché solo negli ultimi due giri le slick hanno permesso di girare su tempi più veloci delle vetture con gomme wet, troppo tardi per recuperare il ritardo accumulato. Beganovic ha portato la macchina al traguardo senza commettere errori, ma non è riuscito ad andare oltre il 16° posto finale.