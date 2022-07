Formula 3: Obiettivo conferma a Spielberg

Concluso il buon weekend di Silverstone, Arthur Leclerc e Oliver Bearman sono pronti a scendere in pista a Spielberg per il quinto appuntamento stagionale. Il target è confermare i progressi visti nella tappa inglese.

Arthur Leclerc e Oliver Bearman, i piloti della Ferrari Driver Academy impegnati nel campionato europeo di Formula 3, hanno fatto rotta sull’Austria cavalcando l’onda positiva dei risultati ottenuti lo scorso fine settimana a Silverstone. Nella feature race disputata domenica, Leclerc ha ottenuto il suo primo successo stagionale, salendo su un podio che ha visto presente anche Bearman, buon terzo al termine di una gara che ha esaltato sia la sua performance che una buona dose di maturità.

In rimonta. I risultati inglesi hanno influenzato positivamente la classifica generale, che ora vede Arthur in seconda posizione con 71 punti (a sei dalla vetta) e Oliver sesto a quota 44. La tappa austriaca sarà il giro di boa della stagione 2022, caratterizzata finora da un grande equilibrio nei valori in campo. Ogni scenario è ancora aperto, e chi ambisce a posizioni di vertice sa di non potersi permettere alcun passo falso.

Obiettivo. “In vista della trasferta di Silverstone speravamo di confermare dei segnali di crescita – ha commentato il responsabile della FDA, Marco Matassa – e direi che li abbiamo visti tutti. Sia Arthur che Oliver hanno raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, confermando la bontà del lavoro svolto: è stato un weekend gratificante, che ci ha garantito punti e morale. Ora è già tempo di guardare avanti, sappiamo che il campionato sarà lungo e combattuto, e spero che la tappa di Spielberg possa confermare quanto visto in Inghilterra. Non sarà facile, ma credo ci sia tutto ciò che serve per provarci con convinzione”.

Programma. Il fine settimana di Spielberg scatterà venerdì con la sessione di prove libere in programma alle 9.55, seguita dal turno di qualificazione che prenderà il via alle 15. La Sprint-race è in programma sabato alle 10.35, mentre la gara clou del weekend scatterà domenica alle 8.35.