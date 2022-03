Formula 3: Leclerc e Bearman ai nastri di partenza

Tutto è pronto sul circuito di Sakhir per la prima tappa stagionale del campionato di Formula 3. La Ferrari Driver Academy nella serie può contare su Arthur Leclerc cui quest’anno affiancherà il rookie Oliver Bearman.

Saranno trenta i piloti che si daranno battaglia nelle nove tappe che compongono il calendario del campionato di Formula 3 che incomincia questo weekend in Bahrain. L’entry-list è di grande qualità e include molti piloti di talento pronti a darsi battaglia a Sakhir. Arthur Leclerc, che durante l’inverno si è allenato portando a casa il titolo di campione della Formula Regional Asia, ritroverà la categoria che lo ha visto protagonista di un brillante esordio nel 2021, stagione in cui ha ottenuto due vittorie ed una pole position.

Debuttante. Arthur sarà ancora nel team Prema, squadra nella quale sarà affiancato dalla matricola nell’Academy e debuttante nel campionato Oliver Bearman. Il sedicenne britannico è stato promosso sul campo dopo la conquista del titolo di campione nelle serie italiana e tedesca di Formula 4 avvenuta lo scorso anno. Bearman nel mese di febbraio ha disputato alcune gare nella Formula Regional Asia, mettendo in mostra una buona velocità di adattamento a una categoria che gli ha consentito di salire sul podio. Un’attitudine confermata anche nei test pre-campionato di Formula 3, prove in cui sia Oliver che Arthur hanno completato un intenso programma di lavoro.

Obiettivi chiari. “Leclerc e Bearman sono pronti per iniziare una stagione impegnativa quanto affascinante – ha commentato il direttore di FDA, Marco Matassa – Arthur potrà contare sulla preziosa esperienza maturata nella categoria lo scorso anno, e nel programma di preparazione ha confermato di essere in buona forma vincendo la Formula Regional Asia. Ogni stagione presenta però sfide nuove, come ad esempio piste mai incontrate, quindi non bisogna mai abbassare la guardia. Oliver affronterà un contesto per lui del tutto inedito, provenendo direttamente dalla Formula 4, e sarà chiamato a familiarizzare con le diverse dinamiche della categoria, a iniziare dalla conoscenza degli pneumatici. Per lui sarà importante, soprattutto nella fase iniziale della stagione, sfruttare ogni chilometro di prove a gare al fine di accelerare la sua crescita. Abbiamo fiducia nei nostri piloti, e crediamo che per quanto gli obiettivi fissati siano ambiziosi, il talento e il lavoro consentiranno sia ad Arthur che a Oliver di esprimersi al meglio in un contesto tanto competitivo quanto selettivo”.

Programma. Il fine settimana di Sakhir scatta oggi alle 11.25 (8.25 CET) con la sessione di prove libere, a cui seguirà il turno di qualifica programmato alle 16.25 (14.25 CET). La stagione 2022 vede il ritorno al format della doppia gara, con la Sprint Race in programma sabato alle 12.45 (10.45 CET) e la Feature Race (corsa principale del weekend) che prenderà il via domenica alle 11.45 (9.45 CET).