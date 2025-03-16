Formula 3: esordio vincente per Camara

Melbourne 16 marzo 2025

Sul circuito di Albert Park il pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy ha conquistato pole position, vittoria nella Feature Race e leadership nella classifica generale. Weekend difficile per Tuukka Taponen

Buona la prima per Rafael Camara! Il 19enne brasiliano ha concluso nel migliore dei modi il weekend d’esordio nel campionato di Formula 3 conquistando la vittoria nella Feature Race disputata oggi sul circuito australiano di Albert Park, prima tappa del calendario 2025. Camara, scattato dalla pole position, ha gestito in modo impeccabile una corsa resa molto insidiosa dalla fitta pioggia. “Non avevo mai guidato una monoposto di Formula 3 in queste condizioni – ha spiegato Rafael appena sceso dal podio – e posso dire che non è stato per niente semplice. La pole position conquistata venerdì è stata molto preziosa, partire davanti in queste condizioni si è rivelato un bonus non indifferente”.



In testa al campionato. La vittoria nella Feature Race, insieme alla pole position e al giro più veloce, ha garantito a Camara un bottino di tappa di 28 punti, sufficiente ad uscire dal primo weekend stagionale con la leadership nella classifica generale. “Iniziare bene è indubbiamente una buona notizia – ha commentato Rafael –. Purtroppo sono stato poco fortunato nella Sprint Race disputata sabato, ma ci siamo riscattati. La squadra ha svolto un lavoro straordinario e da parte mia ho cercato di restare sempre concentrato. Ci attende una stagione molto lunga, con tanto lavoro da fare, ma una vittoria è sicuramente un bel modo per iniziare il campionato”.



Tuukka. Weekend molto più difficile per Tuukka Taponen. Il 18enne finlandese ha lottato molto con il setup della monoposto, concludendo la Sprint Race al 14° posto e la Feature Race al 20°. “I test precampionato fatti a Barcellona ci avevano fornito indicazioni positive – ha spiegato – e alla vigilia di questa trasferta ero ottimista. Purtroppo l’adattamento della monoposto alle condizioni del circuito di Albert Park non è stato dei migliori, e in qualifica abbiamo pagato un prezzo molto elevato non riuscendo ad andare oltre il 23° posto. La situazione è migliorata nelle due gare, i cambiamenti di setup hanno risolto alcuni dei problemi, ma partire dalle retrovie rende tutto più difficile. Sarà importante capire cosa non ha funzionato, e i prossimi test in Bahrain saranno un’opportunità per trovare le soluzioni in vista del successivo appuntamento in calendario”.



La gara. Questa mattina squadre e piloti sono stati accolti ad Albert Park da una fitta pioggia, peraltro attesa da giorni. La corsa principale del fine settimana è scattata regolarmente: la direzione gara ha deciso di percorrere tre giri dietro la Safety Car procedendo poi con una partenza lanciata. Camara ha gestito bene le fasi di avvio, così come la successiva ripartenza dopo Safety Car. Rafael ha trovato un ottimo ritmo, mettendo oltre cinque secondi tra sé e il compagno di squadra Noah Stromsted in appena sette tornate. Al giro tredici la Safety Car è tornata in pista a causa di un incidente che ha visto protagonista Christian Ho, azzerando i distacchi. Il progressivo incremento della pioggia ha poi indotto la direzione gara a concludere la corsa con due giri di anticipo, una decisione che non ha impattato sul punteggio assegnato, essendo stato percorso più del 75% della distanza programmata.