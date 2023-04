La sosta imposta dal calendario 2023 è terminata, e insieme al campionato mondiale di Formula 1 anche la Formula 2 si prepara a tornare in pista sui 6.003 metri di uno dei circuiti più caratteristici dell’anno. Il tracciato cittadino di Baku, che ospiterà la quarta tappa stagionale, si snoda tra 20 curve (per lo più a novanta gradi) e tratti che includono il lunghissimo rettilineo che inizia all’uscita di curva 16 per terminare subito dopo la corsia box. Leclerc e Bearman, al primo anno nella categoria, hanno confermato gara dopo gara un miglioramento del loro feeling con la monoposto, un progresso che consente loro di candidarsi al podio. Per Arthur la prima top-3 in Formula 2 è arrivata nel precedente appuntamento di Melbourne, concluso con la terza posizione nella Feature Race, un risultato che sommato ai precedenti ha consentito a Leclerc di salire al quinto posto nella classifica generale.

Banco di prova. “L’appuntamento di Baku ci avvicina alla conclusione del primo terzo di stagione – ha commentato il responsabile FDA, Marco Matassa – una prima fase caratterizzata da circuiti non propriamente convenzionali. La lunga sosta seguita alla tappa di Melbourne ci ha permesso di tirare un po' le somme, un processo che ha evidenziato la direzione in cui dirigere il lavoro. Sia con Arthur che con Oliver abbiamo individuato le aree di miglioramento ed abbiamo dato loro la priorità. Vedremo quali saranno gli esiti del fine settimana di Baku, i due nostri piloti dovranno confrontarsi con una pista che in certi tratti assomiglia a Monte Carlo ed in altri a Monza, caratteristica che la rende un banco prova molto rappresentativo”.

Programma

Venerdì

Ore 9.05 CET prove libere

Ore 13 qualifiche

Sabato

Ore 13 Sprint Race (21 giri)

Domenica

Ore 9.25 Feature Race (29 giri)