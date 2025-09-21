Formula 2 – Prima vittoria e gran podio in rimonta: che weekend a Baku per Dino Beganovic!

Baku 21 settembre 2025

Il pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy, al debutto sul circuito cittadino azero, ha conquistato la vittoria nella Sprint Race e il terzo posto nella Feature Race completando una bella rimonta.

Buona la prima per Dino Beganovic: il ventunenne pilota svedese della Scuderia Ferrari Driver Academy è stato tra i protagonisti assoluti del dodicesimo appuntamento del campionato di Formula 2, svoltosi sul circuito di Baku. Per Beganovic è stata la prima esperienza sul tracciato azero, ritenuto uno dei più impegnativi dell’intero calendario. Dino è stato in grado di superare l’esame in maniera brillante, conquistando la vittoria nella Sprint Race di ieri e una brillante terza posizione nella Feature Race di questa mattina. Per Beganovic è il primo successo ottenuto in Formula 2, arrivato al culmine di una crescita progressiva confermata nell’arco della sua prima stagione completa nella categoria.

Soddisfazione. “Sono ovviamente molto, molto felice per essere riuscito ad ottenere la mia prima vittoria – ha commentato Dino –. Il successo nella Sprint Race è arrivato grazie a una buona partenza e ad un controllo senza sbavature di una corsa insidiosa. Non è stato facile, ma ho sempre mantenuto la concentrazione necessaria per gestire al meglio le ripartenze. Sono contento perché abbiamo raccolto i frutti del duro lavoro portato avanti con la squadra, e direi che il ritmo di gara parlava da solo. Nella Feature Race sono partito con l’obiettivo di conquistare un buon bottino di punti ed è arrivato un podio che completa un ottimo weekend e conferma che siamo tornati dove volevamo essere”. Il fine settimana di Baku ha consentito a Beganovic di recuperare posizioni in classifica generale, salendo all’ottavo posto con 96 punti. Il calendario ora impone una lunga pausa, fino al 29 novembre, quando squadre e piloti torneranno in pista a Losail (Qatar) per poi spostarsi a Yas Marina (Abu Dhabi) per la tappa finale della stagione.

Sprint Race. Beganovic ha chiuso la qualifica al nono posto e si è quindi ritrovato in prima fila al fianco di Rafael Villagomez. Allo spegnersi dei semafori Dino è stato autore di un ottimo avvio che gli ha permesso di sfilare al comando dopo curva 1. La corsa è stata subito congelata per tre giri in regime di Safety Car, una lunga fase in cui Beganovic ha studiato la strategia migliore per la temuta ripartenza. Il lungo rettilineo di Baku (ben 2,2 km) offre a chi segue un avversario un’ottima opportunità di sfruttare la scia, ma Dino si è ben difeso riuscendo a mantenere la leadership. Nel corso della nona tornata la Safety Car è tornata in pista, ed anche in questa occasione lo svedese ha mostrato un’ottima gestione della ripartenza, confermandosi in prima posizione e costruendosi in pochi giri un margine di sicurezza che lo ha accompagnato fino alla bandiera a scacchi.

Feature Race. Sul circuito di Baku uno dei passaggi più temuti dai piloti che partono a centro gruppo è il passaggio alla prima curva subito dopo il via, storicamente un momento molto caotico in cui il rischio di contatto con un avversario è molto elevato. Dino, scattato dalla nona posizione, è riuscito a sfilare indenne guadagnando una posizione. Al quinto passaggio è entrata in pista la Safety Car, e il congelamento della corsa ha offerto ai piloti l’opportunità per effettuare il pitstop obbligatorio. Ripresa la gara Beganovic è sfilato settimo, iniziando subito una progressione molto veloce che gli ha consentito di superare Pepe Marti e Gabriele Mini salendo quarto. Il leader del campionato, Leonardo Fornaroli, ha poi ricevuto una penalità di 10 secondi che ha consentito a Dino di salire sul podio di Baku per la seconda volta in due giorni.