Formula 2: Beganovic pronto alla sfida di Jeddah

Maranello 17 aprile 2025

In Bahrain il pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy ha mosso la classifica conquistando una terza e una settima posizione. Ora Dino è atteso da uno dei circuiti più impegnativi in calendario.

Un paio di giorni di pausa, poi per Dino Beganovic è stato già tempo per imbarcarsi sul volo che l’ha portato in Arabia Saudita. Il pilota svedese della Scuderia Ferrari Driver Academy è reduce dal primo podio stagionale, giunto in un weekend combattuto nel quale si è confermato stabile nelle prime posizioni. Per Dino il fine settimana in Bahrain è stato molto speciale visto che lo ha visto esordire in un weekend di gara di Formula 1 al volante della Ferrari SF-25: “Credo che un sogno si sia avverato – ha commentato Dino –. Salire per la prima volta su una monoposto di Formula 1 in un weekend ufficiale è stato fantastico, avere la fortuna di poterlo farlo su una Ferrari è un'emozione davvero speciale”.

Formula 2. Terminata la sessione in Formula 1, Beganovic è tornato a concentrarsi sul lavoro che lo attendeva in Formula 2, e anche su questo fronte non sono mancati i riscontri positivi. “Complessivamente è stato un buon fine settimana – ha confermato –, abbiamo conquistato i nostri primi punti stagionali in una tappa che di fatto è stata il vero inizio di campionato. Il podio ottenuto nella Sprint Race è una buona base di partenza e abbiamo confermato un buon passo anche nella Feature Race, restando al comando per molti giri. Ci è mancato qualcosa in entrambe le gare, ma alla fine del weekend il bottino di punti è stato buono”.

Direzione Jeddah. Appena concluso il fine settimana di Sakhir squadre e piloti hanno fatto rotta su Jeddah, in vista del successivo impegno in calendario. Per Beganovic sarà la prima esperienza sul tracciato saudita, noto per non perdonare errori e sbavature. “Per me è una pista nuova – ha spiegato Dino – ma ho dedicato molto tempo alla preparazione del fine settimana e non vedo l’ora di essere in pista e percorrere i primi giri. Sono molto curioso di sentire il feeling che trasmette questo tracciato. È un circuito cittadino atipico, con curve molto veloci e le insidie tipiche delle piste con pochissime vie di fuga, sarà una bella sfida”.

Programma. L’attività di Formula 2 scatterà venerdì con la sessione di prove libere in programma alle 12.55 locali (11.55 CEST) e proseguirà con la qualifica delle 18 (17 CEST). Sabato squadre e piloti torneranno in pista alle 18.15 (17.15 CEST) per la Sprint Race, mentre domenica la Feature Race che concluderà il weekend di Jeddah prenderà il via alle 16.25 (15.25 CEST).