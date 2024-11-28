Formula 2: Bearman e Beganovic in pista a Lusail

Lusail 28 novembre 2024

Il due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy sono pronti in Qatar per la penultima tappa del campionato FIA Formula 2. Oliver torna nella serie per il rush finale, Dino si prepara al debutto nella categoria che lo accoglierà nel 2025.

Oliver Bearman ha disputato la stagione più intensa della sua giovane carriera. Nei prossimi due weekend di Formula 2 l’inglese ritroverà la monoposto lasciata libera Baku, a causa della chiamata del team Haas in Formula 1. Definito ormai da tempo il suo futuro in Formula 1, “Ollie” si prepara a disputare gli ultimi due round, consecutivamente, nella serie cadetta, in programma sui circuiti di Lusail e Yas Marina. Bearman ha disputato il suo l’ultimo fine settimana in Formula 2 a Monza, tre mesi fa, ottenendo una vittoria e una settima posizione. Per lui ci sarà da ritrovare velocemente gli automatismi, ma non dovrà scoprire il circuito di Lusail avendoci già corso la scorsa stagione.

Debuttante. Sarà invece tutto nuovo per Dino Beganovic. Dopo aver concluso la sua stagione in Formula 3, lo svedese ha colto al volo l’opportunità di essere al via degli ultimi due appuntamenti del calendario Formula 2 con il team DAMS. Per Dino quello di Lusail sarà il weekend d’esordio nella categoria, un primo assaggio in vista della stagione che lo attende nel 2025. “Non vedo l'ora di essere in pista per il mio debutto – ha commentato con entusiasmo Dino –. La Formula 2 è il naturale passo avanti per la mia carriera. So bene che entrerò in un contesto molto competitivo, ma avere l’opportunità di disputare due weekend è un grandissimo aiuto in vista del 2025. Per me sarà tutto nuovo, la monoposto, la squadra e la pista, sarò concentrato per imparare il massimo possibile, ma allo stesso tempo mi piacerebbe portare a casa qualche punto”.

La pista. Lungo 5.419 metri, il circuito di Lusail è un tracciato molto tecnico. Oltre al rettilineo principale, che si imbocca percorrendo la cruciale curva 16, la pista è caratterizzata dai primi due settori che presentano curve lente in successione. Dall’uscita della 10 inizia il terzo settore, con una sequenza di curve veloci in appoggio (12, 13 e 14) molto impegnative e il rischio dei ‘track limit’, specie in qualifica.

Programma. Il fine settimana di Lusail scatterà domani con la sessione di prove libere in programma alle 14 locali (12 CET). Squadre e piloti torneranno in pista in serata per per il turno di qualifica in programma alle 19.10 (17.10 CET), mentre la gara sprint è in programma sabato alle 19.20 (17.20 CET). Il weekend di Lusail si concluderà domenica con la Feature Race, la cui partenza è in programma alle 15.20 (13.20 CET).