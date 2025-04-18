Filippo Sala diventa allievo della Scuderia Ferrari Driver Academy

Maranello 18 aprile 2025

Nuovo ingresso nella Scuderia Ferrari Driver Academy: gli allievi del programma creato nel 2009 dal team di Maranello diventano dunque sette: al recente arrivo di Noah Baglin fa infatti seguito quello di Filippo Sala, nato il 28 luglio 2011 a Trento, in Italia, che non aveva un rappresentante nella Academy dai tempi di Antonio Fuoco (2018).

Inizio negli Stati Uniti. Filippo è salito per la prima volta su un kart nel 2015, all’età di cinque anni, e nel 2017 ha vinto la sua prima corsa. L’anno seguente ha conquistato 18 gare su 21 nel campionato Entry Level 60 e nel 2019 si è trasferito negli Stati Uniti, dove l’attività agonistica può iniziare a 8 anni, contro i 9 richiesti in Europa. Là ha vinto cinque gare su sei e il titolo della serie Challenge of America, mentre l’anno seguente si è laureato campione mondiale Easykart. Nel 2021 ha vinto il titolo italiano IAME 60 e ha centrato diversi podi nel campionato WSK. L’anno seguente ha trionfato nel prestigioso Trofeo Delle Industrie e nel 2023 è passato alla categoria OKJ125 entrando nella top-10 del FIA Karting Racking. Nel 2024 ha bissa la vittoria nel Trofeo delle Industrie e con 14 pole position e una vittoria in campionato è salito al quarto posto nel ranking. Nel 2025 Filippo ha conquistato la vittoria in classe OK a Sarno, tappa valida per il campionato WSK nel quale punta ad essere costantemente tra i protagonisti.