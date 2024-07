F.4: Wharton vince al Mugello, punti per Taponen

La prima gara della serie Euro 4, campionato su tre prove scattato lo scorso weekend, ha visto il sedicenne australiano imporsi in Gara-3. Punti per Tuukka, Aurelia Nobels chiude in crescendo.

Il circuito del Mugello ha ospitato il primo appuntamento della serie Euro4, un campionato organizzato su tre tappe che vede al via i migliori piloti del panorama internazionale di Formula 4. La prova d’apertura ha visto James Wharton ottenere una vittoria, un terzo e un sesto posto, per un bottino complessivo che gli ha permesso di piazzarsi al secondo posto nella classifica generale. “La prima parte del fine settimana è stata più faticosa del previsto – ha commentato Wharton – soprattutto in Gara-1 il ritmo non è stato eccezionale. Nelle successive due corse la situazione è migliorata, così come i risultati che abbiamo ottenuto”.

Tuukka. Per Tuukka Taponen il weekend è stato in salita a causa di una qualifica che non ha portato i risultati sperati. In Gara-1 il finlandese, partito sesto, è sfilato decimo al termine del primo giro, riuscendo poi a risalire fino all’ottava posizione finale. In Gara-2 Taponen è scattato undicesimo, ma un contatto al via con Ivan Domingues (che ha innescato un testacoda) lo ha costretto a riprendere la gara dall’ultimo posto, concludendo poi 18°. Nella terza e conclusiva corsa del weekend, Taponen (scattato 14°) è stato autore di una buona rimonta, chiusa in ottava posizione. “Nel complesso è stato un fine settimana piuttosto difficile – ha commentato Tuukka – Gara-3 è stata abbastanza buona, sono riuscito a completare una buona risalita con diversi bei sorpassi. Sono contento del ritmo che ho tenuto in gara, ma dobbiamo fare dei passi avanti in qualifica per poter ambire al podio”.

Aurelia. Per quanto riguarda Aurelia Nobels, la brasiliana ha terminato le tre gare in programma, accumulando chilometri che le hanno permesso di familiarizzare con il circuito del Mugello. “È stata un'ottima preparazione in vista della prossima gara del Campionato Italiano – ha commentato al termine del weekend –, sono stati tre giorni intensi e difficili, ma anche molto importanti sul fronte dell’apprendimento. L’ultima gara è stata molto buona, stavo rimontando parecchie posizioni ma ho commesso un errore all’ultima curva che mi ha fatto perdere il controllo della monoposto. Durante il fine settimana però abbiamo fatto grandi miglioramenti e ne sono contenta”.