F.4 Italia: primo successo per Taponen

Il pilota finlandese si è imposto a Misano in Gara-1, conquistando la sua prima vittoria nel campionato italiano. Doppio podio per Wharton, weekend molto sfortunato per Nobels costretta a rinunciare dopo la prima corsa.

Tuukka Taponen ha rotto il ghiaccio nella serie tricolore di Formula 4. Il pilota finlandese è stato il mattatore della prima delle tre gare disputate al Misano World Circuit, sede della seconda tappa del campionato italiano. Dopo aver conquistato la pole position, Taponen è stato il mattatore della prima gara del weekend, completando il fine settimana con la quarta posizione conquistata in Gara-2 e la quinta in Gara-3. Tuukka è salito al quinto posto nella classifica generale, a quota 51 punti. “È stato indubbiamente un weekend migliore del precedente – ha commentato Taponen – la prima pole e la prima vittoria sono un buon punto di partenza, ma complessivamente non è ancora il livello che vogliamo. La prima qualifica è andata bene, ma nella seconda sessione non sono riuscito a mettere insieme un giro pulito e questo ha condizionato la posizione di partenza in Gara-2 e Gara-3. Misano è una delle piste più difficili per sorpassare, ed è stato un po' frustrante non riuscire a tornare sul podio dopo Gara-1 considerando che la velocità c’era. Ma prendo questo aspetto anche come una motivazione in più in vista dei prossimi appuntamenti che ci attendono”

James. Dopo le difficoltà emerse nella precedente tappa di Imola, anche James Wharton è salito sul podio di Misano, confermandosi tra i protagonisti del fine settimana. Il pilota australiano ha concluso Gara-1 in terza posizione, salendo al secondo posto nella corsa successiva. Fine settimana molto sfortunato per Aurelia Nobels, che dopo le buone performance viste sia in qualifica che in Gara-1, è stata costretta a rinunciare alle altre due corse in programma dopo aver riportato la frattura di un polso a causa di un tamponamento avvenuto pit-lane tra alcune monoposto mentre raggiungevano lo schieramento di partenza.

Gara-1. L’assolo di Taponen è iniziato allo spegnimento del semaforo e si è concluso sotto la bandiera a scacchi. Tuukka ha condotto tutti i 19 giri di gara, gestendo un margine di sicurezza sui compagni di squadra Arvid Lindblad e James Wharton dopo aver respinto l’assalto del pilota inglese nei primi giri. Buona e sfortunata la gara di Nobles, partita dall’undicesima posizione e a lungo in lotta per la zona punti. Aurelia è stata costretta al ritiro nelle fasi finali in seguito ad un contatto con Ruiqi Liu.

Gara-2. La seconda corsa del fine settimana di Misano ha visto Wharton scattare in terza posizione davanti a Taponen. La gara, molto lineare, ha premiato il pressing portato da James su Ugo Ugochukwu. Dopo una fase di studio, Wharton ha attaccato riuscendo a strappare la seconda posizione con un bel sorpasso all’esterno della curva del Tramonto. Taponen si è avvicinato a Ugochukwu nelle fasi finali, senza però riuscire ad avere la possibilità di portare l’attacco che gli avrebbe garantito un piazzamento sul podio.

Gara-3. L’ultima griglia di partenza del weekend ha visto Wharton e Taponen appaiati in terza fila. Al via James è sfilato quarto, mentre Tuukka ha dovuto evitare la monoposto di Brando Badoer rimasta ferma sullo schieramento, mantenendo comunque la sua posizione. La corsa è proseguita in modo lineare fino a cinque giri dal termine, quando Wharton ha perso il controllo della monoposto finendo nella via di fuga. James è riuscito a tornare in pista, venendo classificato ad un giro dal vincitore Lindblad, mentre Taponen ha mantenuto la quinta piazza fino alla bandiera a scacchi.