F3 - Camara e Taponen tornano in pista

Maranello 18 febbraio 2025

I due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy saranno in pista sul circuito di Catalunya per la sessione di test collettivi che precederà il via della stagione di Formula 3 a Melbourne.

I motori sono pronti a riaccendersi. La cornice è quella del Circuit de Barcelona-Catalunya, squadre e piloti del campionato Formula 3 hanno fatto rotta verso il tracciato spagnolo per affrontare il primo test della stagione 2025, in programma dal 19 a 22 febbraio. Sono due gli alfieri della Scuderia Ferrari Driver Academy che saranno al via della serie: il rookie Rafael Camara (Trident Racing), vincitore lo scorso anno del campionato europeo Formula Regional, e Tuukka Taponen (ART), pronto alla sua prima stagione completa di F3 dopo un primo assaggio nel 2024 sul circuito di Spa-Francorchamps.

Vettura nuova. I tre giorni di test collettivi programmati in Catalunya vedranno il debutto in pista della nuova monoposto che costituirà la base tecnica del triennio 2025/27. “Ho atteso molto queste prove – ha commentato Camara –. Per la prima volta potrò guidare la nuova monoposto con cui disputeremo la stagione. Mi aspetto tre giorni piuttosto intensi poiché saranno le uniche prove a disposizione prima di partire per Melbourne, di conseguenza gli esiti di questi test avranno un impatto cruciale sulla prima parte di stagione. Cercheremo di sfruttare ogni minuto a disposizione per riuscire a familiarizzare il più possibile con la nuova monoposto, sia nelle simulazioni di qualifica che nei long-run”.

Sedici esordienti. Dei trenta piloti al via del campionato, sedici saranno esordienti e tra questi ci saranno sia Camara che Taponen. “Ovviamente non è facile, il campionato Formula 3 è una serie di alto livello e non si può lasciare nulla al caso – ha spiegato Rafael –. Il tempo che abbiamo a disposizione per girare in pista non è molto, ma è così per tutti, quindi una sfida che mi piace. Credo che la preparazione invernale sia stata ottima, abbiamo cercato di curare ogni aspetto, ma come sempre sarà la pista a dirci se siamo riusciti a lavorare nella giusta direzione. Avremo un quadro più chiaro sui valori in campo dopo le prime gare”.

Via fra meno di un mese. La stagione scatterà sul circuito di Albert Park, a Melbourne, dal 14 al 16 marzo e sarà parte del programma del Gran Premio d’Australia di Formula 1. La stagione 2025, che vede in calendario dieci weekend, si concluderà il 7 settembre a Monza, nella cornice del Gran Premio d’Italia.