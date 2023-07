F.3: Beganovic sale al secondo posto

A dispetto di una buona performance evidenziata in qualifica, Dino non è riuscito a salire sul podio di Spielberg. Due piazzamenti in zona punti gli hanno comunque consentito di portarsi in seconda posizione nella classifica generale.

È mancata la soddisfazione di un piazzamento sul podio che avrebbe pienamente meritato, ma Dino Beganovic è riuscito comunque a completare il weekend di Spielberg, quinto appuntamento stagionale del campionato di Formula 3, con diversi spunti positivi. Il bottino di tappa, fatto di un’ottava e di una quinta posizione, ha consentito al pilota della Ferrari Driver Academy di salire al secondo posto nella classifica di campionato, con 75 punti. “Nel complesso è stato un buon fine settimana – ha commentato Dino –, la sessione di qualifica è stata buona e anche la Sprint Race su pista bagnata ha portato indicazioni positive. È mancato qualcosa nella Feature Race, ho spinto troppo nelle fasi iniziali per provare a mettere un margine sugli inseguitori che mi mettesse al riparo dal DRS, e questo ha causato un degrado gomme più accentuato del previsto nei giri finali. Abbiamo comunque conquistato dei punti molto importanti per la classifica generale, e non vedo l’ora di essere in pista il prossimo weekend a Silverstone”.

Sprint Race. L’inversione dei primi 12 classificati in qualifica, ha portato Dino a prendere il via della prima gara del weekend dall’undicesima posizione. La corsa è scattata dopo due giri percorsi in regime di Safety Car, entrata in pista per monitorare la pioggia che è caduta sin dalle prime ore del mattino. Al via Dino ha subìto un contatto con un avversario che lo ha fatto scivolare 15°, ma la sua monoposto non ha subito danni e ha iniziato a recuperare terreno. Dopo una buona progressione Beganovic è riuscito a risalire fino all’ottava posizione finale, confermando un ritmo molto veloce in condizioni insidiose. “Peccato per il contatto al via – ha confermato Dino – il passo sul bagnato è stato competitivo, e sono riuscito a completare una bella rimonta. Complessivamente credo che sia stata una buona gara”.

Feature Race. La corsa principale del weekend austriaco ha avuto un avvio molto lineare. Beganovic, scattato dalla seconda posizione, ha mantenuto il piazzamento fino alla settima tornata, quando ha attaccato e passato Gregoire Saucy prendendo il comando della corsa e ottenendo il giro più veloce. A metà gara Dino ha iniziato un lungo testa a testa con Gabriel Bortoleto, perdendo la leadership alla tredicesima tornata a causa di un progressivo degrado degli pneumatici che ha reso difficile l’ultima fase della corsa. Beganovic ha stretto i denti, conquistando il quinto posto finale che gli ha assicurato punti preziosi per la classifica generale, graduatoria che ora lo vede in seconda posizione.