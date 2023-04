Alla scoperta di Melbourne

Per la prima volta in assoluto Formula 2 e Formula 3 fanno tappa in Australia: per la Ferrari Driver Academy sono presenti Oliver Bearman, Arthur Leclerc e Dino Beganovic.

C’è sempre una prima volta, e per i campionati di Formula 2 e Formula 3 è arrivata l’occasione per una trasferta ‘downunder’, destinazione Melbourne. Gli organizzatori del Gran Premio d’Australia hanno spinto per poter proporre al loro pubblico un weekend contenente tutto il pacchetto proposto nelle tappe europee, e così è stato.

Formula 2. Oliver Bearman e Arthur Leclerc, i due piloti della Ferrari Driver Academy impegnati in Formula 2, arrivano a Melbourne sulla spinta del buon potenziale emerso nel weekend di Jeddah. Il fine settimana saudita non è stato generoso in termini di risultati a causa di circostanze sfortunate che hanno influito sul bottino di tappa, ma sul fronte della performance sia Arthur che Oliver hanno confermato una crescita significativa. “La trasferta saudita non ci ha consentito di raccogliere il bottino che avremmo meritato – ha spiegato il direttore FDA, Marco Matassa – ma sia Bearman che Leclerc hanno fatto vedere degli importanti segnali di crescita. Oliver ha confermato progressi sia in qualifica che sul passo gara, e anche il ritmo di Arthur nelle due corse disputate è stato molto buono. Abbiamo preparato a lungo la trasferta di Melbourne e questo è molto importante, specie considerando che si tratta di una pista nuova per tutti”.

Formula 3. La Formula 3 torna in pista dopo un mese di pausa seguito alla tappa che ha inaugurato la stagione in Bahrain. Sul circuito di Sakhir, Dino Beganovic si è subito confermato nelle posizioni di vertice, concludendo il suo primo weekend nella categoria con un quarto posto nella Sprint Race e il terzo nella Feature Race. Un bottino che gli ha permesso di iniziare la stagione al terzo posto della classifica generale. “L’esordio di Dino è stato ricco di aspetti positivi – ha confermato Matassa – ha iniziato il weekend in modo cauto per poi dare il massimo in qualifica e nelle due gare. Credo che a Melbourne sarà in grado di spingere di più già nella sessione di prove libere, e questo gli servirà per preparare al meglio la qualifica. Come Oliver e Arthur, anche Dino ha cercato di sfruttare al massimo il lavoro al simulatore per cercare di familiarizzare con una pista mai vista in precedenza”.

Programma

Venerdì 31 marzo

9.00 locali (0.00 CET) Prove Libere Formula 3

10.00 locali (1.00 CET) Prove Libere Formula 2

14.00 locali (5.00 CET) Qualifiche Formula 3

17.30 locali (8.30 CET) Qualifiche Formula 2

Sabato 1 aprile

11.00 locali (2.00 CET) Sprint Race Formula 3

14.20 locali (5.20 CET) Sprint Race Formula 2

Domenica 2 aprile

9.05 locali (1.05 CET) Feature Race Formula 3

11.35 locali (3.35 CET) Feature Race Formula 2