F1 Academy: tre gare per Maya e Aurelia

Maranello 05 dicembre 2024

Si preannuncia un weekend molto intenso per Weug e Nobels della Scuderia Ferrari Driver Academy. Sul circuito di Yas Marina saranno disputate tre gare per recuperare la corsa cancellata domenica scorsa a Lusail.

La F1 Academy è giunta alla tappa conclusiva della stagione 2024. Maya Weug e Aurelia Nobels sono pronte a tornare in pista dopo il fine settimana di Lusail, conclusosi domenica con la cancellazione di Gara-2 a causa di un problema a delle barriere poste lungo il tracciato danneggiate in precedenza da una categoria di contorno. L’appuntamento di Yas Marina si preannuncia molto importante per la classifica finale di campionato, con ben ottanta punti in palio. Weug, reduce dalla terza posizione conquistata in Gara 1 a Lusail, nonostante sia stata condizionata da problemi fisici, occupa la terza posizione anche nella classifica generale, con un gap di quarantacinque lunghezze da Dorian Pin e un margine di trenta punti su Nerea Marti.

Chiudere in bellezza. Dopo aver ottenuto quattro secondi e due terzi posti nelle undici gare finora disputate, Maya punta a conquistare il successo di tappa e a terminare la stagione nella top-3. “In Qatar ho iniziato a sentirmi poco bene venerdì – ha spiegato Maya - e sono stata male per tutto il weekend, tranne domenica mattina, quando purtroppo non abbiamo corso. Sono pronta per Abu Dhabi, in qualifica a Lusail abbiamo fatto un buon lavoro, la terza posizione finale di Gara-1 è stata condizionata da un errore che ho commesso provando un sorpasso in una zona della pista in cui non c’era la giusta aderenza. Ma complessivamente la performance è stata buona, e credo ci sia tutto per far bene anche a Yas Marina”.

In crescita. Anche Nobels punta a scalare posizioni in una classifica generale che la vede al momento al decimo posto. Aurelia ha conquistato punti anche a Lusail, a conferma di una crescita progressiva mostrata nell’arco della stagione. Con il nono posto conquistato in Qatar, ha appaiato Carrie Schreiner a quota 24 punti, e ora punta su Yas Marina per concludere il campionato nella top-10.

Programma. Il fine settimana di Abu Dhabi avrà un programma inedito per poter disputare tre gare. Si inizierà venerdì con la sessione di prove libere alle 9.50 (6.50 CET) e il turno di qualifica alle 18.35 (15.35 CET). Sabato sono in programma due gare, alle 12.15 e 20.15 (9.15 e 17.15 CET), mentre la terza ed ultima corsa, che concluderà sia il weekend di Yas Marina che la stagione 2024, scatterà domenica alle 11.15 (8.15 CET).