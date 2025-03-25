F1 Academy: pole e doppio podio per Weug a Shanghai

Maranello 25 marzo 2025

Dopo aver fatto sua la pole position, Maya ha iniziato la stagione 2025 conquistando una terza e una seconda posizione. Weekend molto sfortunato per Nobels, costretta ad un doppio ritiro.

Maya Weug è stata tra le protagoniste della tappa inaugurale che ha dato il via alla stagione 2025 della Formula 1 Academy. Sul circuito di Shanghai la pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy ha conquistato la prima pole position della stagione concludendo la trasferta con un bilancio consistente. Maya ha concluso Gara-1 – corsa che da quest’anno prevede la griglia con le prime otto posizioni invertite e assegna punti da 10 a 1 più 1 all’autrice del giro più veloce – con un terzo posto, chiudendo il fine settimana con la piazza d’onore in Gara-2, quella che assegna punteggio pieno iso-Formula 1.

Buon fine settimana. “È stato un weekend positivo – ha commentato Weug – il passo in qualifica è stato molto buono, e anche in Gara-1 nei pochi giri percorsi in bandiera verde sono riuscita a risalire dall’ottava alla terza posizione. Nella seconda corsa ho commesso un errore quando è scattata la partenza lanciata: ho affrontato in modo non impeccabile l’ultima curva prima del rettilineo principale, e quella sbavatura che mi è costata la prima posizione. Ovviamente non sono contenta di aver lasciato Shanghai senza la vittoria, ma complessivamente è stato un buon fine settimana, la stagione è lunga e partiremo per la prossima tappa di Jeddah con tutto ciò che serve per puntare al massimo risultato”. Weug ha lasciato la Cina al secondo posto nella classifica generale, con 26 punti all’attivo, al appena cinque dalla leader Doriane Pin.

Sfortuna per Aurelia. Bottino di tappa molto differente rispetto a quello di Aurelia Nobels, che ha concluso il weekend cinese senza mai vedere la bandiera a scacchi. In entrambe le gare Aurelia è stata costretta al ritiro dopo essere stata speronata da avversarie. “È davvero scoraggiante – ha commentato Nobels –. Spero di dimenticare in fretta questo fine settimana e conto a Jeddah di poter mostrare finalmente quanto vale davvero il mio potenziale”.