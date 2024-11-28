F1 Academy: Weug e Nobels al rush finale

Lusail 28 novembre 2024

La F1 Academy è pronta agli ultimi due round in programma i prossimi due weekend a Lusail e Yas Marina. Per Maya l’obiettivo è un posto nella top-3 del campionato insieme alla prima vittoria. Aurelia punta alla top-10.

Dopo due mesi di sosta imposta dal calendario, la F1 Academy è pronta ad affrontare l’intenso finale di stagione. I dieci giorni che concluderanno il campionato 2024 scatteranno in Qatar, sul circuito di Lusail, tracciato sul quale la F1 Academy ha recentemente disputato una sessione di test collettivi. “Abbiamo lavorato molto – ha commentato Weug dopo le prove –. Nel complesso direi che abbiamo fatto dei buoni passi avanti. Durante i test le condizioni della pista sono state variabili, in alcuni momenti c’è stato un vento molto forte, in altri le temperature sono calate parecchio. Bisognerà essere pronti ad adattarsi ad ogni cambiamento di condizione anche durante il weekend di gara”.

Doppio target. Maya è reduce da tre seconde posizioni consecutive, un passo importante in termini di punti che le ha consentito di salire al terzo posto nella classifica generale. Per Weug l’obiettivo è concludere la stagione nelle prime tre posizioni ma anche provare a ottenere quel successo di tappa mancato per un soffio in più occasioni. “Da quanto è emerso nei test il fine settimana di Lusail si preannuncia molto combattuto – ha confermato Weug –, mi aspetto che tutto si giocherà sui dettagli. I test mi hanno offerto la preziosa opportunità di familiarizzare con una pista sulla quale non avevo mai girato, e soprattutto nel settore più veloce ho subito trovato un buon feeling. Vedremo come andrà, ma sono fiduciosa”.

Obiettivo top-10. Anche Nobels punta a concretizzare il lavoro svolto durante la stagione 2024. Dopo il doppio piazzamento in zona punti conquistato a Zandvoort, Aurelia ha pagato l’esordio sul difficile circuito di Singapore, ma a Lusail le premesse sembrano diverse. A due tappe dal termine della stagione Nobels occupa la decima posizione nella classifica generale, ex-aequo con Jessica Edgar. L’obiettivo è la top-10 nei prossimi due appuntamenti così come nella classifica finale.

Programma. Il fine settimana di Lusail scatterà venerdì con le due sessioni di prove libere – alle ore 13 locali (11 CET) e 18 (16 CET). Il turno di qualifica è in programma sabato alle 15.20 (13.20 CET), mentre la prima gara del weekend scatterà in notturna alle 23.05 (21.05 CET). Gara-2 è in programma domenica alle 14 (12 CET), in uno scenario nel quale le temperature si preannunciano più elevate. Entrambe le corse del weekend, dalla durata di 30 minuti, assegneranno il medesimo punteggio standard, passando dal 25 punti del vincitore al punto della decima posizione. In ogni weekend saranno inoltre assegnati due punti per ognuna delle pole position e uno per il giro più veloce.



