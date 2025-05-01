F1 Academy: Weug a Miami per rafforzare la leadership

Maranello 01 maggio 2025

Maya punta a sfruttare il momento positivo. Aurelia in cerca dei primi punti stagionali.

La F1 Academy si prepara a scendere in pista questo fine settimana al Miami International Autodrome per il terzo appuntamento del calendario 2025. Dopo il successo conquistato nella precedente tappa di Jeddah, Maya Weug si è portata al comando della classifica di campionato, confermando il buono stato di forma evidenziato nell’avvio di stagione. Nelle quattro gare finora disputate la ventenne della Scuderia Ferrari Driver Academy ha ottenuto una vittoria, due secondi e un terzo posto, oltre alla pole position conquistata a Shanghai. Il bottino complessivo di 59 punti la vede leader nella classifica generale con sette lunghezze di vantaggio su Dorian Pin.

Pista nota. Anche il circuito di Miami, come già quello di Jeddah, non sarà una novità per Maya e Aurelia Nobels: “È un bel circuito – ha commentato Weug –, lo scorso anno è stata una piacevole scoperta. La prima caratteristica positiva è che si può sorpassare, il che rende meno cruciale la qualifica, poi tra ciò che apprezzo particolarmente c’è il secondo settore, molto bello da guidare. Nel 2024 abbiamo avuto l’opportunità di familiarizzare con la pista, e questo ci consentirà nelle prove libere di concentrarci sulla messa a punto della monoposto”.

Momento positivo. Per Weug è un buon momento: “Arriviamo a questo appuntamento dopo i riscontri positivi emersi dalle prime due tappe stagionali – ha ammesso Maya – ma sappiamo che servirà ancora molto lavoro per confermarci dove vogliamo essere alla fine del campionato. Affrontiamo ogni gara un passo alla volta…”.

In cerca di punti. Miami sarà un fine settimana speciale anche per Nobels. Dopo lo sfortunato weekend di Shanghai, Aurelia è stata decima nella prima corsa di Jeddah e undicesima nella seconda, a un soffio dalla zona punti. L’obiettivo è proprio sbloccare la classifica: “Devo riuscire a mettere tutto insieme – ha commentato –. Finora abbiamo pagato diverse circostanze avverse, ma c’è tutto ciò che serve per poterci stabilire nella top-10 con regolarità”.

Programma. Il fine settimana di Miami inizierà venerdì con una doppia sessione di prove libere di quaranta minuti ciascuna che scatteranno alle 10.05 e 15.20 locali (16.05 e 21.20 CEST). Si proseguirà con il turno di qualifica di 30 minuti alle 10.25 (16.25 CEST) del sabato, mentre alle 14.55 (20.55 CEST) scatterà la prima gara del weekend, che vedrà la griglia di partenza stilata invertendo le prime otto posizioni dei risultati delle qualifiche. Il punteggio di Gara-1 prevede 10 punti per la prima posizione, seguito da 8, 6, 5, 4, 3, 2, fino al punto riservato all’ottava piazza e al giro più veloce. Domenica alle 13.05 (19.05 CEST) è in programma Gara-2, la corsa principale del fine settimana che assegna punteggio pieno nella classifica generale.



