Esordio sul podio per Taponen a Yas Marina

Al debutto in F.Regional Tuukka ha conquistato la seconda posizione, confermandosi terzo assoluto al termine della prima tappa stagionale. Weekend sfortunato per Rafael Camara.

Sul circuito di Yas Marina si è disputato il primo appuntamento in calendario dei campionati di F.Regional Middle East e Formula 4 UAE, serie che dal 2021 danno il via alla stagione sportiva dei piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy. Per Tuukka Taponen la tappa d’apertura della F.Regional Middle East ha coinciso con l’esordio nella categoria, un esame superato in modo brillante dal diciassettenne pilota finlandese. Dopo aver conquistato il secondo posto sulla griglia di partenza di Gara-1, Taponen ha mantenuto la piazza d’onore rispondendo con decisione agli attacchi portati da Martinius Stenshorne e James Wharton nel corso dei diciotto giri percorsi.



Solido. Tuukka, con la vettura del team R-ace GP ha concluso sul podio la sua prima gara in assoluto al volante di una F.Regional, completando il weekend di Yas Marina con un sesto e un quarto posto, piazzamenti conquistati rispettivamente in Gara-2 e Gara-3 confermando un passo molto veloce e il giusto approccio nei corpo a corpo. Il bottino del fine settimana ha consentito a Taponen di portarsi al terzo posto assoluto nella classifica generale, con 38 punti all’attivo.



Camara. Molto sfortunato è stato invece il weekend di Rafael Camara. Il pilota brasiliano si è confermato nelle prime posizioni in tutte le sessioni di prove che hanno preceduto il fine settimana, ma in qualifica ha pagato un problema tecnico identificato e risolto dal team Mumbai Falcons Racing al termine di Gara-1, corsa che Camara ha concluso in quinta posizione. Scattando dalla terza fila dello schieramento, l’obiettivo di Rafael in vista di Gara-2 e Gara-3 era conquistare punti importanti nell’economia alla classifica generale. Nella seconda corsa del weekend Rafael, mentre occupava la quinta posizione, è stato costretto al ritiro a dopo essere stato speronato dal compagno di squadra James Wharton. Per Camara anche Gara-3 è stata all’insegna della delusione, a causa di un contatto con Tasanapol Inthraphuvasak avvenuto nel corso del primo giro e conclusosi con un violento urto contro le barriere.

Formula 4. Nel weekend di Yas Marina è scattata anche il campionato di Formula 4 UAE, campionato che vede al via Aurelia Nobels su una vettura del team Sainteloc Racing. La diciassettenne brasiliana ha pagato una sessione di qualifica che non le ha consentito di affacciarsi nella top-20, riuscendo comunque a completare le tre gare senza errori. Un’utile esperienza che tornerà comoda tra pochi giorni, quando sia la Formula 4 che il campionato Formula Regional torneranno in pista (sempre sul tracciato di Yas Marina) per il secondo dei cinque appuntamenti in calendario.