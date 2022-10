Dino Beganovic correrà in Formula 3 con Prema

Era un passo quasi scontato, ma ora è ufficiale: il fresco campione europeo di Formula Regional, Dino Beganovic, nella stagione 2023 gareggerà nel campionato di Formula 3 con il team Prema. Il diciottenne svedese, allievo della Ferrari Driver Academy dal 2020, ha corso con la squadra veneta fin dall’esordio in monoposto, avvenuto proprio quell’anno in Formula 4. Nella scorsa stagione ha esordito in Formula Regional, una serie quanto mai competitiva, e quest’anno ha guidato la classifica fin dalla prima gara portando a casa il titolo con una corsa d’anticipo, forte di quattro vittorie e dodici podi complessivi.

Inizio promettente. Dino ha già provato la vettura di Formula 3 in questa stagione, approfittando dei test collettivi organizzati dalla serie alla fine della stagione che ha visto due piloti della Ferrari Driver Academy impegnati proprio con il team Prema – Oliver Bearman, poi terzo in campionato, e Arthur Leclerc, sesto –. Sulla pista di Jerez de la Frontera Beganovic ha mostrato un buon livello di affiatamento con la nuova monoposto, simile nei pesi ma dotata di oltre cento cavalli di potenza in più.

Solide basi. Molto soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, Dino: “Sono estremamente contento di poter continuare con Prema, il mio team, anche nell’avventura in Formula 3 che mi attende per il 2023 – ha detto lo svedese –. Sarà il nostro quarto anno insieme e cono molto orgoglioso di questo. Penso si tratti di un passo nella direzione giusta della mia carriera ma anche per il team, visto che da tanto tempo ormai lavoriamo insieme. Il test di Jerez ci ha visti competitivi in vista della prossima stagione e da lì vogliamo continuare a crescere insieme”. In bocca al lupo Dino!