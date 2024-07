Dino Beganovic continua con Prema in Formula 3 nel 2024

Dino Beganovic sarà in Formula 3 con il team Prema anche nel 2024. Lo svedese classe 2004, pilota della Ferrari Driver Academy dal 2020, disputerà dunque una seconda stagione nella categoria con il chiaro obiettivo di puntare al titolo.

Quattro podi. Nell’annata d’esordio Dino è stato protagonista di un campionato solido che, al netto di un paio di weekend particolarmente sfortunati, lo ha visto sempre protagonista. Quattro i podi al suo attivo, mentre ha chiuso il campionato in sesta posizione.

Carico. Beganovic ha commentato così il rinnovo con Prema per il 2024: “Sono molto felice di poter confermare che sarò in Formula 3 con Prema anche l’anno prossimo. Per me sarà il quinto anno nel team e non vedo l’ora che inizi la stagione per continuare il lavoro iniziato quest’anno. Abbiamo fissato obiettivi molto ambiziosi – ha continuato lo svedese – ma crediamo di poterli centrare. Ci prepareremo lavorando sodo nei test che ci aspettano in modo da essere pronti al meglio per il campionato che ci attende”. Dino sarà in macchina anche la prossima settimana nell’ultima sessione di test del 2023 in programma a Imola il 23 e 24 ottobre.