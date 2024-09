Bearman e Beganovic pronti per Spa-Francorchamps. E c’è il debutto di Tuukka Taponen

L’università del motorsport accoglierà questo fine settimana i campionati di Formula 2 e Formula 3. Per Dino l’imperativo è incrementare il bottino nella classifica di campionato, Oliver è a caccia di conferme.

Diciannove curve per 7.004 metri, con grandi cambi di pendenze e un campionario completo tra tratti ad alta velocità e chicane. Il tutto dentro una cornice storica, con grandi imprese e giornate che hanno cambiato carriere e campionati. Il menù è dei migliori anche per i campionati di Formula 2 e Formula 3, che torneranno in pista sul tracciato belga a pochi giorni dal weekend concluso sull’Hungaroring. Sarà l’ultima tappa prima della pausa estiva.

Oliver. Per Oliver Bearman l’appuntamento con Spa-Francorchamps è tra quelli più attesi. In termini di risultati il weekend ungherese è stato deludente, ma alcune indicazioni emerse nelle due gare dello scorso fine settimana saranno oggetto di verifica a partire alle prime prove. “Analizzando a freddo il weekend all’Hungaroring – ha spiegato Bearman – nonostante il risultato non sia stato dei migliori credo che a livello di competitività abbiamo fatto un buon passo avanti. Mi sono sentito bene con la monoposto, e purtroppo abbiamo pagato anche delle circostanze sfortunate come la Safety Car in Gara-2, ma sono convinto che il potenziale fosse ben altro. Sono molto entusiasta in vista di questo weekend – ha concluso Oliver – quella di Spa-Francorchamps è una delle mie piste preferite e ho molti bei ricordi su questo tracciato, come la vittoria ottenuta in Formula 3 e la pole conquistata lo scorso anno in Formula 2. Questa pista trasmette sensazioni molto belle, la velocità e il ritmo da tenere nelle varie sequenze di curve sono incredibili, e anche l’imprevedibilità del meteo fa parte del gioco. Bisogna essere pronti, perché tutto può cambiare in pochissimo tempo”.

Dino. Per il campionato di Formula 3 la tappa di Spa-Francorchamps sarà la penultima del campionato 2024, il cui appuntamento conclusivo è in programma il primo weekend di settembre a Monza. Per Beganovic gli esiti del fine settimana saranno uno spartiacque che determineranno la possibilità di puntare alla top-3 nella classifica finale. “Quella di Spa-Francorchamps è sempre una tappa molto attesa – ha commentato Dino – e non potrebbe essere altrimenti considerando che siamo in una pista storica, molto tecnica e che non perdona il minimo errore. Il suo fascino è legato anche all’imprevedibilità del meteo, un fattore dal quale non si può prescindere, bisogna essere pronti ad affrontare ogni condizione. Questo rende ancora più complesso fare delle previsioni sugli esiti del weekend, ma nel mio caso è chiaro che dovrò puntare a conquistare il maggior numero di punti possibile”.

Tuukka. Il fine settimana di Spa-Francorchamps sarà molto speciale per Tuukka Taponen. Il finlandese, impegnato quest’anno nella serie europea di Formula Regional, ha l’occasione di esordire in Formula 3 con il team ART, che gli ha messo a disposizione una delle sue tre monoposto in sostituzione dello squalificato Nikola Tsolov. Per Taponen nessuna pressione ma indubbiamente la grande emozione di essere in pista per la prima volta nel contesto di un weekend Formula 1.

Programma. Il weekend di Formula 2 scatterà oggi con il turno di prove libere di 45 minuti in programma alle 11.05 CEST a cui seguirà la sessione di qualifica che scatterà alle 16. Sabato si tornerà in pista per la sprint race (14.15) mentre domenica la Feature Race inizierà alle 10. Il programma dell’ottava tappa del campionato di Formula 3 inizierà oggi con il turno di prove libere 9.55, seguito dalla sessione di qualifica alle 15.05. La Sprint Race scatterà sabato alle 9.50, mentre la feature race è in programma domenica alle 8.30.