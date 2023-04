Aurelia Nobels con Prema in Formula 4

Tutti I piloti della Ferrari Driver Academy nel 2023 saranno impegnati in un campionato. All’appello mancava solamente Aurelia Nobels, brasiliana classe 2007, matircola del programma giovani della Scuderia Ferrari e vincitrice nel 2022 del programma promosso dalla FIA Women in Motorsport Commission, Girls on Track – Rising Stars, che è stata annunciata oggi dal team Prema per la stagione di Formula 4.

Primi passi. La ragazza nata a Boston, negli Stati Uniti, sarà principalmente impegnata nel campionato italiano, la serie più competitiva in assoluto, con numeri record di vetture al via di ogni corsa. Per Aurelia non si tratterà tuttavia del debutto nella categoria, avendo già disputato alcune gare nel campionato brasiliano, in quello danese e in quello spagnolo.

Soddisfazione. Aurelia si è detta impaziente di cominciare la nuova avventura: “Sono molto felice di avere la possibilità di gareggiare nel campionato italiano di Formula 4, una delle categorie di monoposto più competitive in assoluto. Ovviamente non sarà una sfida semplice ma non vedo l’ora di salire in macchina e iniziare a lavorare per crescere e migliorare. Avere la responsabilità di poter correre nelle file di Prema e come rappresentante della Ferrari Driver Academy è un grande privilegio e mi permetterà di affinare le mie abilità di pilota. Sono impaziente di conoscere tutti i membri della squadra e di cominciare la stagione. Voglio anche ringraziare Iron Dames per il supporto e la FIA Women in Motorsport Commission il cui programma Girls on Track – Rising Stars mi ha permesso di avverare quello che per me era solamente un sogno”.