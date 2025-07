Partner



A m b i p a r

Ambipar è un’azienda leader mondiale nelle soluzioni ambientali, e investe e opera in progetti di decarbonizzazione, economia circolare, transizione energetica e rigenerazione ambientale.

Fondata nel 1995, opera in Brasile e in altri 41 paesi con un ampio portafoglio di servizi ambientali, in particolare per il recupero dei rifiuti e per rispondere alle emergenze ambientali in base al principio della sostenibilità. Azienda Pioniera in vari prodotti e servizi, è un punto di riferimento nel mercato grazie a Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RD&I), con più di 100 soluzioni di economia circolare, oltre 25 brevetti e più di 50 premi di innovazione nazionali e internazionali. Con oltre 23 mila dipendenti in tutto il mondo e più di 600 basi operative, la società è quotata su B3 – la borsa valori brasiliana – e alla Borsa di New York. La performance è riconosciuta da Standard & Poor’s, che ha classificato le azioni di Ambipar come azioni verdi su B3.