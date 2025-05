Appassionato di motorsport, e di Formula 1, da quando aveva circa 6 anni, Michele Costantini ha mosso i primi passi nel gaming e in seguito nel sim racing a partire dal 2010.

Dal 2016 comincia il suo percorso su piattaforma iRacing, partecipando al top split di Indy 500 e qualificandosi in pole per tre volte: nel 2020, 2021 e 2024.

Nel corso degli anni Michele Costantini ha corso sia in competizioni endurance, come la GT World Endurance Championship Series, sia in campionati a ruote scoperte come il mondiale IndyCar.

Tra i suoi risultati più importanti spiccano, nei top split degli special event di iRacing, le vittorie assolute della 6H di Watkins Glen e della Petit Le Mans nel 2019, la vittoria assoluta nella 24 ore di Daytona nel 2022, il successo nella categoria LMP2 l’anno seguente e il primo posto nella 12 Ore di Sebring nel 2023 nella classe LMP2.

Dal 2025 è entrato a far parte dello Scuderia Ferrari HP Esports Team.